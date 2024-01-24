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المرأة

وفاء الكيلاني تثير الجدل... وتعليق غريب على صورها مع تيم حسن

Lebanon 24
24-01-2024 | 02:04
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شاركت الإعلامية وفاء الكيلاني متابعيها على انستغرام بصور تجمعها بزوجها النجم السوري تيم حسن من حفل Joy Awards في السعودية.
واختارت الاعلامية المصرية إطلالة مميّزة من تصميم المصمم اللبنانية جان لويس صباغ،وهو عبارة عن فستان طويل وضيق بالكامل بقماش من الجلد يبرز رشاقتها مع فتحة عند الاكتاف والصدر.
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وأرفقت وفاء الصور بتعليق غريب كتبت فيه "أصبح اللامتوقع هو المتوقع"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع متسائلين عن المقصود من كلامها.



وتعود كل فترة الأقاويل حول طلاق الممثل السوري من الكيلاني إلا انهما ظهرا معاً في حفل Joy Awards ورغم ذلك لم يسلموا من تعليقات الجمهور الذي راح يحلل حركاتهما ونظراتهما التي تثير الشكوك، معتبرين أنهما كانا يحاولان ان يخفيا ان علاقتهما سيئة.
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