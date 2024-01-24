اليكم حقيقة الخلاف بين دانييلا رحمة وماغي بو غصن

نشر أول من أمس موقع ET بالعربي فيديو يؤكد الخلاف الذي يحكى عنه بين الممثلتين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة وذلك بعد الانتهاء من تصوير الجزء الثالث والأخير من مسلسل "للموت" الذي شهد على نجاحهما معاً في عمل قيل أنه تخطى نسبة المشاهدات وسمح منتجه جمال سنان بإصدار نسخة تركية بدأ الترويج لها مؤخراً.

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والواضح أن نواعم كانت نشرت قبل عام عن بدء الخلاف بين بو غصن ورحمة، الا أن المكتب الإعلامي لشركة ايغل يومها نفى الخبر وقال إنهما على خير ما يرام، الأمر الذي يكذبه عدم لقاء "سحر وريم" او تبادل السلام وهما على مسافة قصيرة في "جوي أوورد" الذي اقيم السبت الماضي في الرياض.

وكانت رحمة ردت على الفيديو وقالت:" للمرة الثالثة والاخيرة ما في خلاف بيني وبين ماغي التقينا بالطيارة وحكينا".

وتلفت المعلومات إلى تدخل أثناء تصوير للموت من قبل الممثلة ماغي بو غصن في أمور كثيرة اعتبرتها رحمة أنها ستنعكس سلباً على دورها لكنها، أي رحمة لا تريد الدخول في تفاصيل المشكلة التي تخطتها بسرعة البرق وفضلت الخروج من الشركة بقرار اتخذته هي وأبلغت المنتج جمال سنّان به وبذلك ألغي مشروع مسلسل كان متوقعاً أن يجمعها مع الممثل السوري قصي خولي في "رمضان 2024".

وتؤكد المعلومات أن العلاقات مقطوعة بين الطرفين، فيما تبقي دانييلا على مودتها تجاه صاحب ايغل فيلمز جمال سنان وكانت ذكرته مؤخراً في الرياض بكلمات طيبة. (نواعم)

