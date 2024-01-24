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المرأة
"مصر كلها باركت لي".. الفنانة الشهيرة تردّ على أنباء زواجها من زميلها الممثل
Lebanon 24
24-01-2024
|
06:00
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نفت الفنانة مي سليم، حقيقة زواجها من الفنان أحمد الفيشاوي، مؤكدة أن صور الزفاف التي نشرها الأخير عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت من كواليس فيلمهما الجديد "بنقدر ظروفك".
وقالت مي، في تصريحات خاصة لموقع "فوشيا": صحيت من النوم لقيت مصر كلها بتباركلي، ودي كانت صورة من العمل، لأننا لم نروج له من قبل، وشعر الناس أنها حقيقية".
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وأضافت بأنها لن تتردد في إعلان خطوة زواجها للجمهور لأنه يفرح لفرحها، لذا تحب مشاركته أخبارها، لكن لا يوجد لديها أي مشروع ارتباط في الوقت الحالي.
وأعربت مي عن سعادتها بتواجدها في فيلم "بنقدر ظروفك"، مشيرة إلى أن سيناريو العمل مختلف؛ لأنه يجمع الرومانسية والكوميديا والدراما الاجتماعية معا. كما ستقدم أغنية تجمعها مع الفيشاوي خلال الفيلم، وهي من النوع الجديد عليها بفن الراب.
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