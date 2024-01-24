15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بسبب مظهرها... ملكة جمال عربية تتعرض للإنتقاد والتنمر
Lebanon 24
24-01-2024
|
10:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
ردت ملكة جمال تونس خلود القاسمي على حملة التنمر الواسعة التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورها ومظهرها العام أثناء حفل اختيار "ملكة جمال تونس"، التي تؤهل للمشاركة في مسابقة "ملكة جمال العرب" التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة، في شهر شباط المقبل.
Advertisement
وقالت خلود القاسمي لموقع "فوشيا"، إن حملة التنمر الواسعة لم تزدها إلا إصرارا على النجاح، حيث ستشارك في مسابقة اختيار "ملكة جمال العرب"، وتمثل بلدها تونس وإنها لن تستسلم.
وأكدت خلود، أنها لن تقاضي من تنمر عليها، لكن في المقابل رأت أن الموضوع سينسى قريباً، مبينة أن كل ما قيل عنها لم يؤثر على ثقتها بنفسها ولم يمس شخصها، مشيرة إلى أن الإضاءة واللباس كانا سيئين جدًا خلال الحفل، وهو ما نتج عنهما صور فوتوغرافية في غاية السوء، استغلها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للتنمر، مؤكدة : "لن أستسلم".
وبينت خلود أن المسابقة اعتمدت على مقاييس دولية في اختيار المتسابقات، مشيرة إلى أن الدراسة والثقافة من أهم العوامل في اختيار المتسابقات المؤهلات. وبشأن تحضيراتها لـ"مسابقة ملكة جمال العرب" المقبلة، قالت خلود إنها قامت بخياطة ملابسها بنفسها، كما كثفت من جلسات العناية بالبشرة والشعر حتى تظهر بأفضل صورة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا لـ "دانييلا" العاصفة الثلجية الأولى لهذا العام.. موجات صقيع ستضرب لبنان والثلوج على هذا الارتفاع
Lebanon 24
استعدوا لـ "دانييلا" العاصفة الثلجية الأولى لهذا العام.. موجات صقيع ستضرب لبنان والثلوج على هذا الارتفاع
00:21 | 2024-01-24
24/01/2024 12:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"لابسة كيس نايلون مخزوق".. مُجددا ميريام فارس بإطلالة فاضحة في باريس! (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة كيس نايلون مخزوق".. مُجددا ميريام فارس بإطلالة فاضحة في باريس! (فيديو)
01:03 | 2024-01-24
24/01/2024 01:03:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رياح قطبيّة باردة ستضرب لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون طقس الأيّام المقبلة
Lebanon 24
رياح قطبيّة باردة ستضرب لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون طقس الأيّام المقبلة
08:55 | 2024-01-24
24/01/2024 08:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أسبوعين أمضتهما في المستشفى... تُوفيت اليوم
Lebanon 24
بعد أسبوعين أمضتهما في المستشفى... تُوفيت اليوم
08:45 | 2024-01-24
24/01/2024 08:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"دبكت" في مجلس النواب.. إشكال كبير وهذه تفاصيل ما جرى!
Lebanon 24
"دبكت" في مجلس النواب.. إشكال كبير وهذه تفاصيل ما جرى!
04:15 | 2024-01-24
24/01/2024 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2024-01-24
لماذا تعاني بعض الحوامل من رائحة جسم كريهة؟ وما الحل؟
12:15 | 2024-01-24
"كنت زي القمر".. ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل لبناني بتشويهها
06:00 | 2024-01-24
"مصر كلها باركت لي".. الفنانة الشهيرة تردّ على أنباء زواجها من زميلها الممثل
03:49 | 2024-01-24
اليكم حقيقة الخلاف بين دانييلا رحمة وماغي بو غصن
02:04 | 2024-01-24
وفاء الكيلاني تثير الجدل... وتعليق غريب على صورها مع تيم حسن
23:53 | 2024-01-23
مصابة بمرض غامض... زوجة روبي وليامز تثير قلق الجمهور
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
25/01/2024 01:17:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
25/01/2024 01:17:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
25/01/2024 01:17:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24