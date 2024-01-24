بسبب مظهرها... ملكة جمال عربية تتعرض للإنتقاد والتنمر

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ردت ملكة جمال تونس خلود القاسمي على حملة التنمر الواسعة التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورها ومظهرها العام أثناء حفل اختيار "ملكة جمال تونس"، التي تؤهل للمشاركة في مسابقة "ملكة جمال العرب" التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة، في شهر شباط المقبل.وقالت خلود القاسمي لموقع "فوشيا"، إن حملة التنمر الواسعة لم تزدها إلا إصرارا على النجاح، حيث ستشارك في مسابقة اختيار "ملكة جمال العرب"، وتمثل بلدها تونس وإنها لن تستسلم.وأكدت خلود، أنها لن تقاضي من تنمر عليها، لكن في المقابل رأت أن الموضوع سينسى قريباً، مبينة أن كل ما قيل عنها لم يؤثر على ثقتها بنفسها ولم يمس شخصها، مشيرة إلى أن الإضاءة واللباس كانا سيئين جدًا خلال الحفل، وهو ما نتج عنهما صور فوتوغرافية في غاية السوء، استغلها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للتنمر، مؤكدة : "لن أستسلم".وبينت خلود أن المسابقة اعتمدت على مقاييس دولية في اختيار المتسابقات، مشيرة إلى أن الدراسة والثقافة من أهم العوامل في اختيار المتسابقات المؤهلات. وبشأن تحضيراتها لـ"مسابقة ملكة جمال العرب" المقبلة، قالت خلود إنها قامت بخياطة ملابسها بنفسها، كما كثفت من جلسات العناية بالبشرة والشعر حتى تظهر بأفضل صورة.