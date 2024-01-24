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المرأة

"كنت زي القمر".. ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل لبناني بتشويهها

Lebanon 24
24-01-2024 | 12:15
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اتهمت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، جراح التجميل اللبناني نادر صعب، بتشويه وجهها، وذلك بعدما زارته لعمل إجراء تجميلي، ملوحة باللجوء إلى القضاء.

 
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ونشرت الإعلامية المصرية، عبر حسابها على "إنستغرام"، منشورا مصحوبا بوجهين ادعى الطبيب أنهما لريهام سعيد، قبل وبعد جراحة التجميل، لكن الأخيرة نفت أن تكون صورة (قبل) لها.

 

وكتبت ريهام تعليقا على الصورة: "يعني وصل بيك الإجرام إنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول إنها أنا؟ ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيلك.. مين الست اللي إنت حاطتها دي؟ والدتك؟".

 

وأضافت: "عارف؟ أنا هارفع عليك قضية وهابطلك طب عشان إنت بتإذي ناس كتير أوي.. أنت أبعد حاجة عن أنك تكون دكتور.. أنت وقعت غلط خالص"، على حد وصفها.

 

وحذرت الإعلامية المصرية النساء من التعامل معه، مؤكدة أنها تخفي عيوب عملية التجميل حاليا بالمكياج، وكتبت: "أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد، كل ما أروح لدكتور أغيب عشان بوظ لي وشي وأنا بداري بالمكياج.. لا أنا هتطلع لايف أوريهم إنت عملت أيه؟ حاطت أي صوره فيك لواحده تانيه وبتقول أنها أنا ؟؟؟؟؟

 

وفي المقابل، نفى الطبيب، ما نشر بشأن أخطاء طبية ارتكبها في إجراء عملية تجميل، مشيرا إلى أنها أخبار كاذبة.

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