نجمات الوطن العربي يتألقن خلال أسبوع الموضة في باريس 2024

حرصت نجمات من الوطن العربي على المشاركة في عروض الأزياء المُقامة ضمن أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع وصيف 2024، وقد تألّقن بإطلالات ناعمة من مختلف دور الأزياء العالمية.

تألقت النجمة هيفاء وهبي بفستان ناعم باللونين الأزرق والبيج، جاء ضيقاً بالكامل وشفّافاً مع أشكال مزخرفة بقماش من اللون الأزرق، ونسّقته مع معطف فرو من تصميم YANINA Couture.

وأثارت الفنانة ميريام فارس جدلاً كبيراً بإطلالتها الجريئة خلال حضورها عرض "ستيفان رولاند"، وقد اختارت من مجموعته فستاناً باللون الأصفر ذا تصميم واسع مع فُتحة واسعة عند الصدر، وتم تزيينه بأحجار بيضاء ضخمة.

وتواجدت في عرض "ستيفان رولاند" أيضاً النجمة هبة طوجي بإطلالة سوداء بسيطة، والنجمة المصرية غادة عبد الرازق التي تألقت بفستان أسود طويل وضخم مع قصة هندسية غير متناسقة من الرقبة إلى أسفل الثوب، وتم تزيينه بخلفية فضّية وأكسسوار ضخم من اللون نفسه.

واختارت النجمة السورية ديمة قندلفت إطلالة مميزة لحضور عرض المصمّم اللبناني جورج حبيقة، بحيث أبرزت رشاقتها بفستان قصير من اللون الزهري الخفيف، وجاء ضيقاً بالكامل ومزيّناً من الأعلى بأحجار كريستالية كبيرة الحجم مع فُتحة واسعة عند الكتفين، لينسدل على شكل تنورة قصيرة من الريش، وقد نسّقته مع فولارد من الفرو الأبيض.

( لها)