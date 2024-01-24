Advertisement

المرأة

نجمات الوطن العربي يتألقن خلال أسبوع الموضة في باريس 2024

Lebanon 24
24-01-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1156454-638417352001440571.jpg
Doc-P-1156454-638417352001440571.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حرصت نجمات من الوطن العربي على المشاركة في عروض الأزياء المُقامة ضمن أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع وصيف 2024، وقد تألّقن بإطلالات ناعمة من مختلف دور الأزياء العالمية.

 

تألقت النجمة هيفاء وهبي بفستان ناعم باللونين الأزرق والبيج، جاء ضيقاً بالكامل وشفّافاً مع أشكال مزخرفة بقماش من اللون الأزرق، ونسّقته مع معطف فرو من تصميم YANINA Couture.

 

وأثارت الفنانة ميريام فارس جدلاً كبيراً بإطلالتها الجريئة خلال حضورها عرض "ستيفان رولاند"، وقد اختارت من مجموعته فستاناً باللون الأصفر ذا تصميم واسع مع فُتحة واسعة عند الصدر، وتم تزيينه بأحجار بيضاء ضخمة.

 

وتواجدت في عرض "ستيفان رولاند" أيضاً النجمة هبة طوجي بإطلالة سوداء بسيطة، والنجمة المصرية غادة عبد الرازق التي تألقت بفستان أسود طويل وضخم مع قصة هندسية غير متناسقة من الرقبة إلى أسفل الثوب، وتم تزيينه بخلفية فضّية وأكسسوار ضخم من اللون نفسه.

 

واختارت النجمة السورية ديمة قندلفت إطلالة مميزة لحضور عرض المصمّم اللبناني جورج حبيقة، بحيث أبرزت رشاقتها بفستان قصير من اللون الزهري الخفيف، وجاء ضيقاً بالكامل ومزيّناً من الأعلى بأحجار كريستالية كبيرة الحجم مع فُتحة واسعة عند الكتفين، لينسدل على شكل تنورة قصيرة من الريش، وقد نسّقته مع فولارد من الفرو الأبيض.

( لها)

 

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:13 | 2024-01-25
01:28 | 2024-01-25
00:07 | 2024-01-25
16:00 | 2024-01-24
12:15 | 2024-01-24
10:31 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24