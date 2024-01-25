بعد تواجدها في حفلته ليلة رأس السنة... هذا ما قالته دانييلا رحمة عن علاقتها بناصيف زيتون

بعد انتشار مقاطع فيديو ظهرت فيها الفنانة دانييلا رحمة وهي ترقص على أنغام أغاني النجم ناصيف زيتون خلال إحيائه ليلة رأس السنة في لبنان، وعودة الحديث عن علاقة حب بينهما، حاولت الفنانة نفي الأمر بشدّة.

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وفي لقاء قصير مع برنامج "Et بالعربي" خلال تواجدها في حفل joy awards، ردّت الفنانة اللبنانية على الأقاويل المنتشرة وأكدت أن الأمر يتكرر دائماً، نافية وجود أي علاقة حبّ بينهما... وقالت وهي تضحك: "كالعادة ما في شي جديد، ما بحقللي إسهر وانبسط برأس السنة، ناصيف فنان بحبّه وكانت متواجدة رحمة رياض وملحم زين... رحنا انبسطنا وسهرنا ورقصنا ليلة رأس السنة".







واكتفت دانييلا رحمة بهذا الردّ لقطع الطريق أمام الحديث عن العلاقة التي تجمع بينها وبين ناصيف زيتون، إلا أن الجمهور لم يقتنع بكلامها، خاصة "فانز" ناصيف الذين اعترضوا على طريقتها في نفي الأمر، وأكد أحدهم أنه سبق ورآها مع ناصيف في منزله، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذين استغربوا سبب إصرارها على النفي وكأنها تخجل من الاعتراف بعلاقتهما.