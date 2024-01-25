تعليق غريب من أصالة بعد فوزها بجائزة أفضل مطربة!

تعليقاً على فوزها بجائزة "أفضل مغنية" في حفل joy awards 2024، نشرت المطربة أصالة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لها من الحفل وهي تحمل الجائزة، وعلّقت عليها برسالة شكر الى المملكة العربية السعودية.

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وقالت أصالة: "joy awards2024 حدث عظيم بقلب الرياض، تعلمت من جديد أكثر من اللي كنت بعرفه، تعلّمت أتنافس مع حالي، وأطوّر كل الوقت من حالي، تعلّمت إنه الوقت فرصتنا لنحقق أكبر الأحلام، واللي قلته بهاليوم الحلو رح أكتبه وهوه إني بتشارك بهالجائزه مع زميلاتي اللي متلي بكل يوم بيخلق عندن حلم جديد".

وأضافت: "شكراً للمملكة العربية السعودية اللي كرّمت الفن والفنانين وأحيت تراثنا الموسيقي العظيم. شكراً مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعرّاب التغيير سمو سيدي محمد بن سلمان بن عبد العزيز. شكراً لناصر الفن وحبيب جميع الفنانين مشاهير كانوا أو ببداية الطريق أو بأبعد بلد ما حدا بيقدر يكون أبو ناصر شكراً لمجهودك".





وتابعت قائلة: "شكراً أحبّتي على مستوى الوطن العربي على ثقتكم ومحبتكم اللي غمرتني وعم تشجعني أعطي أكثر وغنّي أحلى وتكثر ذكرياتنا الحلوة اللي فيها مشاعر حلوة وعطرا حيبقى بالبال لبعيد ذكرى كتير كتير مهمة وحلوة".