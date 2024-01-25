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المرأة

حكاية لم تروَ سابقاً... هذه تفاصيل فيلم إليسا الوثائقي It’s OK

Lebanon 24
25-01-2024 | 03:13
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ينطلق وثائقي It’s Ok الخاص بالفنانة إليسا حصرياً عبر منصّة "نتفليكس" من إنتاج شركة Different Productions للمنتج مازن لحام، اليوم.
رحلة توثيقية شيّقة عن واحدة من أشهر الفنانات في العالم العربي، ومن الأكثر تأثيراً وتحقيقاً للمبيعات، والأكثر إثارة للجدل، واجهت الظلم والتنمّر والعلاقات السامة… على طريق نجومية، كلّما تعثّرت كلّما سطع ضوؤها أكثر.
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هكذا، وضمن 3 حلقات، مختلفة في الشكل والمضمون، تقدّم شركة Different Productions المعروفة بإنتاجاتها الرائدة، حكاية لم تروَ سابقاً عن إليسا.
تفاصيل ووجوه مقرّبة تظهر للمرة الأولى على الشاشة. رحلة غير مسبوقة في الذاكرة. ورحلة ثانية غير معهودة من بيروت وباريس إلى عواصم أخرى من العالم. مقابلات مع شخصيات رافقت إليسا في البدايات، ساندتها في أكثر أيامها صعوبة، وشاركتها صناعة النجاح والأحلام.
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