ايميه الصياح تحتفل بعيد ميلاد توأمها.. شاهدوا كيف أصبحا! (صور)

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احتفلت الفنانة إيميه الصياح، بعيد ميلاد توأمها "تيو شربل، وكيلي ماريا" الرابع، بكلمات مليئة بالحب حيث وصفت وجودهما في حياتها بأنه يُضفي السعادة والطاقة الإيجابية.ووثقت إيميه عبر حسابها على "إنستغرام" مجموعة من الصور خلال أجواء الاحتفال بميلاد توأمها، حيث زيّنت المكان بديكورات، وقسمتها بين الألوان الوردية وأشكال الباربي من أجل كيلي، وأيضا باتمان لتيو.وظهر التوأم وملامح السعادة تغمرهما، مع احتضانهما لبعضهما، والمشاركة في أجواء العيد ميلاد، التي تنوعت بين الغناء والمرح.وقالت إيميه في التعليق: "إلى الأبد معا، عيد ميلاد رابع سعيد للثنائي الذين جعلوا حياتنا أكثر من مرح، بوجودهما ضعفت السعادة والجنون مرتين!، 12 كانون الثاني سيكون أسعد يوم في حياتنا وإلى الأبد".وتفاعل عدد من الفنانين والمشاهير مع منشورها، ومنهم نيكولا معوض الذي علق: بارك الله في أجمل 4. مثلما انهالت التعليقات من قبل المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بالعلاقة التي تجمع إيميه بعائلتها.