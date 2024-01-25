لبشرة نضرة وشعر صحي.. عليك بالتوت الأزرق!

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يتساءل الكثيرون كيف يمكن للتوت الأزرق المساهمة في الحفاظ على شباب البشرة وصحة الشعر.يحتوي التوت الأزرق على مركبات نباتية تعرف باسم الأنثوسيانين، وتتمتع بخصائص مضادة للأكسدة قوية وتمنح التوت اللون الأزرق البنفسجي الطبيعي.وبما أنه متاح على مدار السنة، فهو إضافة ممتازة الى نظامك الغذائي. اليك خمسة أسباب ستدعوك لضمه الى روتين العناية بالبشرة والشعر الخاص بك.مع التقدم في العمر، تتراجع قدرة الجسم على محاربة الجذور الحرة. يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوياتها، التي يمكن أن تلحق الفوضى بخلاياك، خاصة خلايا الجلد. لذلك فاعتماد نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة، مثل تلك الموجودة في التوت الأزرق، يرتبط بتأخير علامات الشيخوخة ويمنحك بشرة صحية أكثر بسبب قدرتها على التخلص من الجذور الحرة في الجلد.ترتبط التغذية الغنية بالتوت الأزرق بصحة القلب وتحسين الدورة الدموية وهو أمر مهم لصحة الجلد. يضخ قلبك الدم في جميع أنحاء جسمك لتوصيل الأكسجين والمواد الغذائية إلى الخلايا. يساعد تناول التوت الأزرق في تحسين قدرة جسمك على إرسال المواد الغذائية والأكسجين إلى جلدك وخلاياك الأخرى، والنتيجة بشرة أكثر صحة.قد يقلل التوت من التهاب حب الشباب، وهو حالة جلدية التهابية شائعة ناتجة عن انسداد المسام. ورغم عدم وجود أبحاث مباشرة تربط بين التوت الأزرق وتقليل حب الشباب، فإن النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة والألياف الموجودة بكميات كبيرة في التوت الأزرق يرتبط بتقليل التهابات الجلد، وقد يقلل من الانتفاخ المرتبط بحب الشباب وتغيير لون البشرة. لذلك، يمكن أن يكون اختيار التوت الأزرق الخيار الأنسب لدعم بشرتك.يعزز التوت الأزرق من خلال تركيبته الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة نمو الشعر. تسهم الفيتامينات مثل A وC، الموجودة في هذه الفاكهة الغنية، في الحفاظ على صحة بصيلات الشعر، ما يعزز نموه. وتقاتل مضادات الأكسدة الإجهاد التأكسدي، ما يمنع أي ضرر محتمل لبصيلات الشعر ويدعم نشاطها.تعرض الشعر للتلوث وأشعة الشمس والمواد الكيميائية يزيد من ضرر الجذور الحرة لبصيلات الشعر. وتقوم مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأزرق بمقاومة هذا الضرر وتقليل خطر تساقط الشعر. وهذا يدعم الحفاظ على كثافة الشعر وسماكته.وكما ذكرنا سابقاً، يحتوي التوت الأزرق على مركبات تدعم تحسين الدورة الدموية، فيساعد على وصول المواد الغذائية الحيوية والأكسجين إلى بصيلات الشعر وتغذيتها. والنتيجة ينمو الشعر بقوة ومرونة أكبر.