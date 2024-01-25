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المرأة
ما جديد قضية الفاشينستا الكويتية الموقوفة؟
Lebanon 24
25-01-2024
|
15:27
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رفضت دائرة محكمة الجنح الكويتية خلال جلستها، اليوم الخميس، إخلاء سبيل الفاشينستا فاطمة المؤمن للمرة الثانية، وأجَّلت المحاكمة إلى جلسة، 15 شباط المقبل، لتقديم الدفاع أوراقه.
وفي السياق، أوضح المحامي الكويتي عبد الله إسكندر، محامي ضحايا حادث فاطمة المؤمن، تفاصيل الجلسة لـ"فوشيا"، قائلاً: "المحكمة رفضت إخلاء سبيل فاطمة المؤمن خلال جلستها اليوم، وطلبت من الدفاع أن يقدم طعونه في جلسة يوم 15 شباط المقبل".
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وعما سيدور في الجلسة المقبلة من المحاكمة، قال: "سيتم الاستماع للشهود واستجوابهم، ونظر أوراق القضية".
وعن مطالب ضحايا الحادث، قال: "في الوقت الحالي، ننتظر حكم الاستئناف حتى يصبح الحكم نهائيًا، ثم بعد ذلك نقوم برفع الدعوى المدنية، ونطالب فيها بالدّية الشرعية".
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