خمس طرق ناجحة للقضاء على تشابك الشعر

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أثناء الاستحمام، يفضل فك الشعر وهو رطب، حيث يكون أكثر مرونة وسهولة في التحكم. يمكن استخدام الشامبو والبلسم المناسبين لنوعية شعرك لمساعدته على البقاء ناعماً ومتجانساً.قبل تطبيق المنتجات، يمكن تقسيم الشعر إلى أقسام صغيرة باستخدام المشابك أو الضفائر. هذا يجعل من السهل التركيز على كل جزء من الشعر بشكل منفصل ويقلل من التشابكات.يمكن استخدام بلسم فك التشابك أو مكيفات الشعر الغنية بالزيوت الطبيعية لتنعيم الشعر وتسهيل عملية فك التشابك. يُفضل تطبيق المنتج بعد تقسيم الشعر إلى أقسام وترطيبه بالماء.قومي أولاً بتمرير أصابعك بلطف على كل قسم من شعرك لتحديد وإزالة أي عقدة أو تشابك كبيرة، مبتدئة من أطراف الشعر ومتجهة نحو الجذور.اختاري الأداة المناسبة لنوع شعرك، سواء كان ذلك مشطًا بأسنان واسعة، أو فرشاة مخصصة لفك التشابك، أو حتى فرشاة تناسب تموجات شعرك بشكل أفضل. استخدمي الأداة برفق وبصبر لتجنب تلف الشعر أو تقصفه. (مبتدأ)