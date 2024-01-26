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المرأة

خمس طرق ناجحة للقضاء على تشابك الشعر

Lebanon 24
26-01-2024 | 01:00
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فك تشابك الشعر قد يكون تحدياً في بعض الأحيان، ولكن من خلال استخدام التقنيات والأدوات المناسبة، يمكن تسهيل هذه العملية بشكل كبير.
 
الاستحمام
أثناء الاستحمام، يفضل فك الشعر وهو رطب، حيث يكون أكثر مرونة وسهولة في التحكم. يمكن استخدام الشامبو والبلسم المناسبين لنوعية شعرك لمساعدته على البقاء ناعماً ومتجانساً.
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تقسيم الشعر وهو رطب
قبل تطبيق المنتجات، يمكن تقسيم الشعر إلى أقسام صغيرة باستخدام المشابك أو الضفائر. هذا يجعل من السهل التركيز على كل جزء من الشعر بشكل منفصل ويقلل من التشابكات.

استخدام منتجات فك التشابك
يمكن استخدام بلسم فك التشابك أو مكيفات الشعر الغنية بالزيوت الطبيعية لتنعيم الشعر وتسهيل عملية فك التشابك. يُفضل تطبيق المنتج بعد تقسيم الشعر إلى أقسام وترطيبه بالماء.

تخلصي من العقد الكبيرة بأصابعك
قومي أولاً بتمرير أصابعك بلطف على كل قسم من شعرك لتحديد وإزالة أي عقدة أو تشابك كبيرة، مبتدئة من أطراف الشعر ومتجهة نحو الجذور.

اختاري أداة الشعر المناسبة
اختاري الأداة المناسبة لنوع شعرك، سواء كان ذلك مشطًا بأسنان واسعة، أو فرشاة مخصصة لفك التشابك، أو حتى فرشاة تناسب تموجات شعرك بشكل أفضل. استخدمي الأداة برفق وبصبر لتجنب تلف الشعر أو تقصفه. (مبتدأ) 
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