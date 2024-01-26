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المرأة

كيف تجعلين طفلك أكثر ثقة بنفسه؟

Lebanon 24
26-01-2024 | 04:29
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ثقة الطفل بنفسه هي صفة لا تقل أهمية عن أي مهارة أخرى يمكن أن يتعلمها خلال نموه، فالثقة هي مفتاح لتحقيق النجاح والتفوق في مختلف جوانب الحياة.
 
إليكِ الطرق الفعّالة لتعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم وتمكينهم من الاستفادة القصوى من مهاراتهم ومواهبهم: 
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قدمي له نموذجًا

حتى وإن كنت لا تشعرين بذلك تمامًا، إلا أنه من المهم جدًا أن يرى طفلك أنك تثقين بنفسك. هذا لا يعني التظاهر بالمثالية. لا بأس أن تعترفي بقلقك بين الحين والآخر، لكن لا تركزي عليه، بل على الأشياء الإيجابية.

تقبلي الأخطاء

علمي الأطفال أن الخطأ لا يعني نهاية العالم، بل هو فرصة للتعلم والنمو. الأشخاص الواثقون من أنفسهم لا يدعون أن الخوف من الفشل يعيق طريقهم، بل ينظرون إليه كفرصة للتطور والمحاولة من جديد.

شجعي التجارب الجديدة

بدلا من تركيز كل طاقته على ما يتفوق فيه بالفعل، من الضروري للطفل تجربة أشياء لا يعرفها. إن اكتساب مهارات جديدة يعزز ثقة الطفل وقدرته على التعامل مع أي موقف يعترض طريقه.
 
ساعديه على تحقيق أهدافه

توضيح الأهداف والعمل على تحقيقها، يجعل الأطفال يشعرون بالقوة. ساعدي طفلك على تحويل رغباته وأحلامه إلى أهداف قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال تشجيعه على إعداد قائمة بالأشياء التي يرغب بتحقيقها، ثم تقسيمها إلى أهداف طويلة الأمد وأخرى سريعة.

احتفلي بجهده

سواء كانت النتائج إيجابية أم لا، دعي طفلك يعرف أنك تقدرين العمل الذي قام به، سواء كان طفلًا صغيرًا يبني المكعبات، أو مراهقًا يتعلم عزف الغيتار لوحده.
 
عززي مشاركته

يشعر الأطفال بالتقدير عندما تعتمدين عليهم للقيام ببعض المهام، مثل التقاط الألعاب أو غسل الأطباق أو حتى اصطحاب الأشقاء الأصغر سنًا إلى الحديقة. الواجبات تجعلهم يعتمدون على أنفسهم، وتؤكد لهم أنهم موضع ثقة من قبلك.

ابعيده عن الكمال

الكمال أمر غير واقعي، ومن المهم أن يفهم الأطفال هذه الرسالة في أقرب وقت ممكن. ساعدي طفلك على إدراك أنه ليس عليه أن يكون سعيدًا أو ناجحًا على الدوام، وأن الحياة مليئة باللحظات الصعبة التي علينا مواجهتها بصبر. (فوشيا) 
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