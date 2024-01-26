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المرأة

صور نادرة من طفولة أصالة تحدث ضجة.. هكذا بدت في زمن الأبيض والأسود!

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:22
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طرحت الفنانة السورية أصالة نصري أغنيتها الجديدة "صندوق"، وهي إحدى أغاني الجزء الثاني من ألبومها "لحقت نفسي"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، يوم الخميس.


وفي الفيديو، عبّرت أصالة عن اشتياقها لصوت والدتها ودلال والدها ولحب الطفولة، واستعرضت صورها القديمة بالأبيض والأسود وهي في أحضان والديها، وصورًا من بداياتها الفنية، بالإضافة إلى لقطات برفقة شقيقاتها.
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وأوضحت أصالة في كلمات الأغنية أن صندوق ذكرياتها يحتوي على صورة لها بحضن جدتها يوم العيد، ويضم أيضاً مسبحة لجدها بقي منها 7 حبات، ورسالة كتب عليها "بحبك" من زميل دراستها.
 


وتقول أصالة في مقطع الأغنية: بخزانتي صندوق.. صرلو عمر عندي.. جوّاتو في كمشة صور.. وزرار وحكايات.. تَ أفتحو من جديد... بدّي وما بدّي من خوفي لا يوعى البكي .. ويسكّت الضحكات.
 



وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية أصالة، مُشيرين إلى أنها أعادتهم بالزمن إلى الوراء، ودفعتهم لاستذكار ذكريات الماضي. (فوشيا)
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