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المرأة

نبيلة عبيد ترقص على أغنية وليد توفيق إحتفالًا بعيد ميلادها (فيديو)

Lebanon 24
26-01-2024 | 13:10
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نشرت الإعلامية بوسي شلبي من خلال حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من الحفل الذي أقامته احتفالاً بعيد ميلاد الفنانة القديرة نبيلة عبيد.

 

وظهرت نبيلة عبيد في الفيديو وهي تستعيد ذكريات رقصتها الشهيرة في فيلمها "الراقصة والسياسي"، وسط حضور عدد من صديقاتها، وكان من بينهن الفنانتان صفية العمري ورانيا فريد شوقي.

 

 من ناحية أخرى، كانت نبيلة عبيد قد أعلنت عن عودتها الى العمل الدرامي بعد غياب ما يقرب من ثلاث سنوات، منذ تقديمها آخر أعمالها مسلسل "سكر زيادة" مع الفنانة نادية الجندي، مشيرةً إلى تحضيرها عملاً جديداً تحت قيادة المخرج خالد الحجر.

 

وقالت نبيلة في تصريحات إعلامية: "أعمل حالياً على قصة درامية من إخراج خالد الحجر، وما زلنا في مرحلة الاستعدادات الأولية، ولم نصل إلى مرحلة التنفيذ بعد، ولكن سيكون للعمل أهمية كبيرة عندما يرى النور". ( لها)

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