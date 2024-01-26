ذكرى ميلاد سعاد حسني.. تعرف على سر رشاقتها

رغم وفاتها منذ سنوات طويلة وظهور أجيال مختلفة بعدها، إلا إنها مازالت محتفظة حتى الأن بلقب سندريلا الشاشة العربية، هي سعاد حسنى، الفنانة الشاملة والتي كانت تجيد تجسيد مختلف الأدوار، فظهرت الفلاحة وبنت الذوات والمريضة نفسياً، وغيرها من الأدوار التي أتقنتها ببراعة طوال فترة عملها بمجال الفن، كما أجادت الغناء والرقص، حتى إن بعض الفنانات مازلن يغنين أغانيها الشهيرة التي رددتها بأفلامها ومسلسلها التليفزيونى الشهير "هو وهى".

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واشتهرت النجمة الراحلة سعاد حسني برشاقتها، والتي تعود لأسباب مختلفة، نستعرضها في هذا التقرير، بمناسبة ذكرى عيد ميلاد سعاد حسنى، وهى:

حرصت النجمة الراحلة سعاد حسنى على ممارسة الرياضة بشكل يومي، وذلك رغبة منها في الحفاظ على رشاقتها، حيث كانت تمارس "اليوغا" لمدة نصفس اعة بشكل يومى، والتي ساعدتها في حفاظها على رشاقتها وساعدتها على تحسين حالتها النفسية.

وعن النظام الغذائي الذى كانت تتبعه النجمة الراحلة لتحافظ على رشاقتها، قالت في حوار سابق لها مع جريدة أخبار اليوم والذى نشر يوم 10 نيسان عام 1971، أن سر رشاقتها يعود إلى أنها كانت تتبع نظام غذائي مكون من الأرز المسلوق والذى كانت تضيف عليه قطعة صغيرة من اللحم، وتعتبر هذه الوجبة الصغيرة هي وجبتها الوحيدة التي تكتفى بها طوال اليوم، حسب ما ذكرته في حوارها الصحفى.