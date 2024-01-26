Advertisement

المرأة

ذكرى ميلاد سعاد حسني.. تعرف على سر رشاقتها

Lebanon 24
26-01-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1157361-638419015545062672.jpg
Doc-P-1157361-638419015545062672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

رغم وفاتها منذ سنوات طويلة وظهور أجيال مختلفة بعدها، إلا إنها مازالت محتفظة حتى الأن بلقب سندريلا الشاشة العربية، هي سعاد حسنى، الفنانة الشاملة والتي كانت تجيد تجسيد مختلف الأدوار، فظهرت الفلاحة وبنت الذوات والمريضة نفسياً، وغيرها من الأدوار التي أتقنتها ببراعة طوال فترة عملها بمجال الفن، كما أجادت الغناء والرقص، حتى إن بعض الفنانات مازلن يغنين أغانيها الشهيرة التي رددتها بأفلامها ومسلسلها التليفزيونى الشهير "هو وهى".

 
Advertisement
 

واشتهرت النجمة الراحلة سعاد حسني برشاقتها، والتي تعود لأسباب مختلفة، نستعرضها في هذا التقرير، بمناسبة ذكرى عيد ميلاد سعاد حسنى، وهى:

 

 حرصت النجمة الراحلة سعاد حسنى على ممارسة الرياضة بشكل يومي، وذلك رغبة منها في الحفاظ على رشاقتها، حيث كانت تمارس "اليوغا" لمدة نصفس اعة بشكل يومى، والتي ساعدتها في حفاظها على رشاقتها وساعدتها على تحسين حالتها النفسية.

 

وعن النظام الغذائي الذى كانت تتبعه النجمة الراحلة لتحافظ على رشاقتها، قالت في حوار سابق لها مع جريدة أخبار اليوم والذى نشر يوم 10 نيسان عام 1971، أن سر رشاقتها يعود إلى أنها كانت تتبع نظام غذائي مكون من الأرز المسلوق والذى كانت تضيف عليه قطعة صغيرة من اللحم، وتعتبر هذه الوجبة الصغيرة هي وجبتها الوحيدة التي تكتفى بها طوال اليوم، حسب ما ذكرته في حوارها الصحفى.

( اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:42 | 2024-01-27
01:53 | 2024-01-27
00:35 | 2024-01-27
16:10 | 2024-01-26
13:10 | 2024-01-26
09:36 | 2024-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24