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المرأة

منى زكي تتغزل في زوجها: راجل محترم

Lebanon 24
26-01-2024 | 16:10
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كشفت الفنانة منى زكي عن كواليس دعم زوجها الفنان أحمد حلمي لها في فيلمها الجديد "رحلة 404"، الذي بدأ عرضه يوم الأربعاء الماضي في دور السينما، وكذلك رأيه في الفيلم.

 

وقالت منى في تصريحات إعلامية: "حلمي مبسوط من الفيلم جداً وهو راجل محترم، ومن أول ما اتجوزنا بيساند وبيفهم يعني إيه المرأة بتكون متضايقة من حاجة وهو بيحب ينصر المرأة بشكل عام، والطريقة اللي بيتعامل بيها مع مامته وأخته بتبين احترامه".

 

وعبّرت منى زكي عن تقديرها الكبير لزوجها الفنان أحمد حلمي، ودعمه الدائم لها، قائلةً: أحمد حلمي أجمل شخص في الدنيا، وأنا من غير دعمه ليا مش هبقى أي حاجة".

( لها)

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