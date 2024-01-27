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المرأة

إليسا تعترف: عمليات التجميل شوهتني.. ولهذا السبب ترتدي قفازا في يدها

Lebanon 24
27-01-2024 | 01:53
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مؤخرا أصدرت منصة نتفلكيس العالمية البرنامج الوثائقي It’s ok والذي يتناول قصة حياة الفنانة إليسا.

وتحدثت إليسا عن موقفها من عمليات التجميل، مشيرة إلى أنها اتخذت قراراً بالتوقف عن إجراء عمليات تجميل بعدما شوهت وجهها، مؤكدة أنها في فترة ما كانت لا تستطيع أن تنظر لنفسها في المرآة.
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وتابعت: "كنت لا أستطيع أن أرى نفسي بالمرآة، لأن قشطو خدودي وقشط تمي، وبقيت حزينة مني لحالي من اللي عملته بحالي، وقررت روح شيل كل شي عملتو، تقدر أتطلع بالشخص اللي بحبه المراية".

كما تحدثت إليسا عن رحلة اكتشاف إصابتها بسرطان الثدي عام 2018.

قالت إليسا أنها شعرت بالخوف من المرض عند معرفتها بإصابتها.

وأوضحت أنها لا تزال تعاني من أثار جانبية بسبب المرض، مثل ارتدائها لقفاز في يدها حتى الآن.

ولفتت إليسا إلى أنها أخبرت الطبيب بعدم نيتها إجراء عملية استئصال الثدي مهما كانت قوة المرض وأنها ستتعايش معه، لكنها تراجعت عن الأمر بعد ذلك.(نواعم)

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