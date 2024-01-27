يسرا تتحدّث عن فنانة وحيدة تنافسها حالياً.. من هي؟

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رأت الفنانة يسرا أن فنانة وحيدة تنافسها حالياً في السينما.وقالت خلال احتفالها بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "ليلة العيد": "أنا بنافس يسرا بنافس نفسي فقط"، مضيفة: "السينما كانت وحشاني بشكل كبير وسعيدة بطرح "ليلة العيد" بدور العرض السينمائي.يذكر أن فيلم "ليلة العيد" هو من بطولة: يسرا، ريهام عبد الغفور التي غابت عن العرض بسبب حِدادها على والدها، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى...، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.