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المرأة

مقشرات القهوة.. هل فعالة حقاً على البشرة؟

Lebanon 24
27-01-2024 | 15:45
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تبرز مقشرات القهوة في عالم الجمال، كخيار فعّال لتحسين ملمس البشرة وإضفاء لمسة من النضارة والحيوية، فما مكونات مقشرات القهوة وما فوائدها وعيوبها؟

مقشرات القهوة تتألف عادة من حبيبات القهوة والكافيين، حيث يقدمان خصائص التقشير وتحفيز الدورة الدموية. تضاف زيوت نباتية مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند للترطيب، ويمكن أيضًا إضافة عناصر أخرى مثل العسل والسكر، لتحسين ملمس المقشر
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ما هي فوائد مقشرات القهوة؟

تُعَدُ مقشرات القهوة إضافة مميزة لروتين العناية بالبشرة، حيث تتمتع بفوائد عديدة، أبرزها أن حبيباتها تعتبر وسيلة فعّالة للتقشير الطبيعي، إذ تزيل الخلايا الميتة وتحسّن ملمس البشرة، مما يمنحها مظهرًا أنعم وأكثر إشراقًا.

ويحتوي الكافيين على خصائص تقليل الانتفاخ وتحسين تدفق الدم، مما يساهم في تقليل الانتفاخ وتحسين نضارة البشرة، كما يحتوي  على مضادات أكسدة قد تساعد في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

ويمكن أن يساعد استخدامها في استعادة توازن pH البشرة، مما يسهم في الحفاظ على صحة الجلد.


ما هي الأضرار المحتملة لمقشرات القهوة؟

مقشرات القهوة قد تسبب بعض الأضرار على البشرة في حالة عدم استخدامها بحذر. من بين الأضرار المحتملة أنها قد تكون حادة، مما يجعلها قادرة على تهيج البشرة الحساسة وربما تلحق بها بعض الخدوش.

وإزالتها عن البشرة قد تكون مهمة صعبة نظرًا لحبيباتها الدقيقة وتماسكها. يمكن أن يؤدي فركها إلى تهيج الجلد، لذا يُفضل إزالتها بلطف وعلى مراحل وباستخدام الماء الدافئ. (فوشيا)
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