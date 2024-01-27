خطوات للتخلص من علاقة عاطفية فاشلة

Advertisement

رغم أن الحب تجربة جميلة لكن قد يكون من الصعب التغلب عليها عندما ينتهي لأسباب مختلفة، ولهذا تنصح معالجة مشاكل الزواج والعائلة بولاية سان دييغو كيم إيجل بتجاوز العلاقة التي انتهت بمجموعة من الإجراءات نشرها موقع "healthline"، والتي تساعد على المضي قدما بعد فشل علاقتك:أولا: تقبّلي حقيقة الموقفالتفاؤل ليس صفة سيئة، لكن في الواقع، تُعتبر القدرة على التمسك بالأمل في المواقف الصعبة أو المؤلمة عادةً علامة على قوة الشخصية.ولكن عندما يتعلق الأمر بالعلاقات المتعثرة والمنتهية، من الأفضل مراعاة الواقع الحالي أكثر من المستقبل الذي تتخيليه.فقد لا يحبك الشخص الذي تحبينه بالطريقة نفسها، أو ربما تشعرين بحب شديد أثناء اللحظات الحميمة، لكنكما تقضيان بقية الوقت في الاختلاف حول كل شيء تقريبًا.ثانيا: حددي احتياجاتك في العلاقةإلقاء نظرة عميقة على ما تريدنه من العلاقة، بالإضافة إلى ما لا تريدنه مطلقًا، فذلك يساعدكِ على تحديد الطرق التي قد لا يكون فيها حبيبك مناسبًا لك.وكمثال تقول المعالجة "لنفترض أن لديك علاقة رائعة مع صديق، ومع مرور الوقت، تشعرين بأنك قد وقعت في حبه وبعد أسبوع ترسلين له رسائل وتلاحظين أنه متصل ولا يرد، وهذا يشير إلى أن عدم قدرته على الرد في الوقت المناسب أنه ليس شريكًا مناسبًا لك"، والأسهل التغلب على مشاعرك هنا وإعطاء نفسك الأولوية.ثالثا: تقبلي ما يعنيه الحبتقول المعالجة كيم "بعض الحب قد يترك دائما خدوشا في القلب، خاصة تلك التي كانت جزءا لا يتجزأ من أوقات طويلة ومحورية في حياتنا، أوصلتنا لما نحن فيه".وهنا عليكِ بالسماح لتلك المشاعر أن تصبح جزءًا من ماضيكِ والبدء في العثور على السلام والمضي قدما، إلى جانب الاعتراف بأهمية حبك في الماضي وكيف أنه لم يعد يخدمك هذا الحب حاليا.رابعا: انظري إلى المستقبليمكن للحب من طرف واحد أن يحدّك، ويكبّل سعادتك في العثور على السعادة مع أي شخص آخر. ويمكن للمواعدة العرضية أن تساعدك على إدراك وجود الكثير من الأشخاص الرائعين هناك.خامسا: اهتمي بنفسكعندما تشعرين بالوقوع في الحب بجنون، فقد تقومين بتغييرات صغيرة (أو كبيرة) على مظهرك أو شخصيتك لتتوافق مع ما تعتقدين أن شريكك يريده.فكري في هذه الأثناء بنفسك التي ربما أنكرتيها أو دفعتيها بعيدًا عن شخصيتك.سادسا: خذي مساحة لنفسكيجب أن تكوني مستعدة للمضي قدما بأخذ مساحة خاصة بك، وحاولي تجنب الاتصال بالشخص ما لم تكوني مضطرة حقًا، مثلًا إذا كنتما تشاركان في حضانة الأطفال أو تعملان معًا.أما غير ذلك، فقد يكون من الحكمة قضاء الوقت مع أصدقاء آخرين في الوقت الحالي.سابعا: تفهّمي أن الأمر قد يستغرق بعض الوقتيمكن لمشاعر الحب أن تتلاشى، لكن هذه العملية ليست سريعة بشكل عام، ومن الطبيعي جدًا أن تشعرين بعدم الارتياح الشديد في غضون ذلك، فتحلّي بالصبر مع نفسك.• تعاطفي مع نفسك• تقبّلي أنه من الطبيعي أن تتألمين.• ذكّري نفسك أن الألم لن يدوم إلى الأبد.ثامنا: الاستشارة الطبيةتقول إيجل: يمكن أن تؤثر أمور القلب علينا حقًا. وتنصح النساء اللواتي يجدن صعوبة في تجاوز علاقة مررن بها بطريقة صعبة ويصلن حتى الشعور باليأس والانتحار بالحصول على موعد مع عيادة طبية للمعالجة النفسية.ومن شأن المعالجة، أن توفر مساحة آمنة وغير خاضعة للحكم، إلى جانب تعلم مهارات التأقلم وإدارة المشاعر حتى تقل حدتها. (فوشيا)