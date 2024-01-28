بعد 3 سنوات على زواجها من رجل أعمال... ممثلة تستقبل طفلها الأوّل بعمر الـ44

رحَّبت الممثلة التركية سونغول أودان، المعروفة عربيًا باسم "نور"، بطفلتها الأولى بعمر الـ44، وذلك بعد 3 سنوات على زواجها من رجل الأعمال أرمان بيشيكجي.



وبعد انتشار شائعات تفيد بإنجاب نجمة مسلسل "نساء حائرات" توأما، كشفت تقارير إعلامية تركية، أن سونغول رزقت بطفلة أطلقت عليها اسم "سونا لارين"، يعني الشق الأول منه باللغة التركية الحلم، فيما الشق الثاني يعني في اللغة التركية زهرة البرتقال أو عرين الأسد أو المنزل. (فوشيا)

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