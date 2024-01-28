بعد طلاقها من أحمد العوضي... الجمهور يمازح ياسمين عبد العزيز

نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة جديدة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت خلالها وهي تروّج لإحدى العلامات التجارية في عالم المجوهرات.

وبمجرد نشر الصورة بدأت التعليقات الطريفة من الجمهور حيث مازحها العديد منهم مؤكدين أنها ازدادت حلاوة بعد الطلاق، في حين وجه عدد كبير من المتابعين تساؤلاتهم عن عودتها للعوضي، الذي انفصلت عنه مع بداية شهر كانون الثاني الجاري.

Advertisement

وكانت ياسمين عبدالعزيز أعلنت انفصالها عن الفنان أحمد العوضي بعد الاحتفال بعيد ميلادها، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلةً: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير".

وكان آخر ظهور لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معًا في حفل توزيع جوائز مهرجان وشوشة، حيث تسلم أحمد العوضي خلال الحفل جائزة أفضل ممثل في رمضان 2023، ليحرص على إهداء جائزته لها، قائلًا: "أهدي الجايزة دي لوحش الكون"، في وسط ضحك هيستيري من النجمة الشهيرة.