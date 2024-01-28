دانيلا رحمة تشيد بوثائقي إليسا: "ما قدرت ما أتأثر"

أشادت الفنانة دانيلا رحمة، بالبرنامج الوثائقي للنجمة اللبنانية إليسا Its ok، والمذاع عبر منصة "نتفليكس"، وكشفت فيه الأمور العديدة عن حياتها.

وفي تدوينة عبر موقع "إكس" أو "تويتر سابقاً"، كتبت دانيلا رحمة: "لما الفنان يكون ملهم وفعلاً عنده رسالة ما بقدّم شي إلا ما بيعلّم".

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وتابعت: "شو حلو كيف قدرت إليسا الفنانة تعرفنا عالانسانة اللي جواتها واللي أفراحها وأحزانها وأوجاعها بتشبه كل واحد فينا... ما قدرت ما اتأثر واتفاعل أنا وعم بحضر.. برافو إليسا".

وبدورها علقت إليسا على تغريدة دانيلا رحمة، لافتة إلى سعادتها البالغة بأن رسالة البرنامج وصلت كما أرادت، وقالت أن كلمتها تعني لها الكثير، وأنها تحبها من أعماق قلبها".

وطرحت منصة نتفلكيس العالمية، الحلقة الأولي من البرنامج الوثائقي "It’s ok" والذي يتناول قصة حياة الفنانة اللبنانية إليسا.