هكذا علقت هيفاء وهبي على وثائقي اليسا

عرضت منصة Netflix نتفليكس، الفيلم الوثائقي it's ok، والذي تحكي فيه إليسا تفاصيل مختلفة عن حياتها.

وعلقت صديقتها ومواطنتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، على الفيلم الوثائقي، في تدوينة كتبتها عبر موقع "إكس"، وكتبت: "نجمتنا الساطعة، متشوقة جداً لمشاهدة فيلمك الوثائقي على منصة "نتفليكس".

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وتابعت: "صديقتي الموهوبة الشجاعة، تستحقين كل النجاح".

من جانبها علقت إليسا كاتبة: "أنتِ الأفضل يا سيدتي".

وتحدثت النجمة اللبنانية إليسا، عن تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي، في ظل معاناتها العاطفية السابقة.

وقالت إليسا أنها عانت بسبب علاقة عاطفية سابقة، سببت لها أزمة نفسية حتى أصيبت بسرطان الثدي، مشيرة إلى أنها كانت ضعيفة نفسياً وجسدياً بسبب تلك العلاقة وكانت تحاول إنهائها لكن لم تستطع.

وأضافت إليسا، أنها أصيبت بعدوى أضعفت مناعتها قبل عام من الإصابة بسرطان الثدي، وأقعدتها في الفراش لفترة وبعدها اكتشفت الإصابة بالكانسر.

واكتشفت إليسا أن إصابتها بالسرطان ليس بالوراثة وإنما جاء من الضغط النفسي التي عانت منه.

قالت إليسا أنها شعرت بالخوف من المرض عند معرفتها بإصابتها.

وأوضحت إليسا عن صعوبة الأمر، وأنها لا تزال تعاني من أثار جانبية بسبب المرض، مثل ارتدائها لقفاز في يدها حتى الآن.

ولفتت إليسا إلى أنها أخبرت الطبيب بعدم نيتها إجراء عملية استئصال مهما كانت قوة المرض وأنها ستتعايش معه، لكنها تراجعت عن الأمر بعد ذلك.