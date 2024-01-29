ماغي بو غصن: هكذا أحافظ على علاقتي الزوجية مع جمال سنان

أكدت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن أنه لا يستطيع أي أحد التأثير على حياتها الزوجية مع المنتج جمال سنان، مشددة على العلاقة الوطيدة التي تجمعها بزوجها.

وقالت ماغي لـ"فوشيا"، إنها اتفقت مع زوجها جمال سنان على استمرار زواجها منذ البداية والبقاء سويا مدى الحياة.

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وتابعت: عندما تحبين شخصا من قلبك تجدين 100 باب للحفاظ على علاقتكما. نتشارك الحياة بحلوها ومرّها. وقرارنا يحمي أسرتنا.

وتطرقت بطلة مسلسل "للموت" بحديثها إلى معاناتها في تربية ولديها المراهقين، وعلقت: في صعوبة كتير. ولكن الحمد لله عندما يعتاد الولد على الاستماع إلى نصائح أهله يتم معالجة الأمور بهدوء.

وشوقت ماغي لدورها في مسلسل "ع أمل"، حيث تجسد شخصية "يسار"، وقالت: أغرمت بهذه الشخصية، وأتعاطف معها كثيرا. وظروفها تشبه ظروف عدد كبير من الأشخاص.

وأكدت ماغي أنها على علاقة جيدة مع جميع زملائها في الوسط الفني، وتحاول أن تكون على مسافة واحدة من كل النجوم، مشيرة إلى أنها لا تبادر بالسلام على الأشخاص الذين تربطها بهم علاقة "مش حلوة".