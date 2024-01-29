بسبب خطأ غريب... وفاة فنانة عالمية شابة!

لا تزال وفاة الفنانة البريطانية الشابة، أورلا باكسينديل محط اهتمام الصحافة العالمية، حيث توفيت بشكل مفاجئ في الولايات المتحدة بعد تناولها قطعة بسكويت تحتوي على الفول السوداني.



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ونشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية قصة الفنانة البالغة من العمر 25 عاماً والتي اشترت قطعة الكعك من متجر بقالة "ستيو ليوناردز"، ولم يدوّن على غلاف المنتَج أنه يحتوي على الفول السوداني أو أي ذكر لوجود مكسّرات ضمن مكوّنات الكعك، ما أدى إلى اختناقها من فرط الحساسية ووفاتها. وفي التفاصيل، تناولت الفنانة الاستعراضية المصابة بحساسية شديدة من الفول السوداني، قطعة البسكويت، وأُصيبت بنوبة حساسية عالية لم ينفع معها استخدام قلم الحقن التلقائي الذي تحمله الشابة معها على الدوام.ونشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية قصة الفنانة البالغة من العمر 25 عاماً والتي اشترت قطعة الكعك من متجر بقالة "ستيو ليوناردز"، ولم يدوّن على غلاف المنتَج أنه يحتوي على الفول السوداني أو أي ذكر لوجود مكسّرات ضمن مكوّنات الكعك، ما أدى إلى اختناقها من فرط الحساسية ووفاتها.

وأكد التقرير أن باكسينديل كانت تحمل قلم الحقن التلقائي لعلاج الحساسية "إبي بن" معها ولكنه لم يكن كافياً لمواجهة رد الفعل التحسّسي الشديد الذي عانت منه بعد تناول البسكويت، وفقاً لبيان صادر عن محاميها، وتوفيت بسبب صدمة الحساسية في 11 كانون الثاني الماضي.







وأصدرت عائلة باكسينديل أن ابنتهم التي انتقلت للعيش في مدينة نيويورك في عام 2018، كانت تستعد لأداء دورها في استعراض "أليس في بلاد العجائب"، واصفين إياها بأنها تجسّد المعنى الحقيقي للحماسة والقوة والجمال.

وأضاف البيان أن "التحقيق الأولي كشف أن وفاة أورلا حدثت بسبب الإهمال الجسيم والسلوك المتهور من جانب الشركة المصنّعة و/أو البائعين"، مؤكدين أن ابنتهم تهتم كثيراً بمكوّنات ما تأكله وتراقب المحتويات دائماً لحماية نفسها.







إلى ذلك، وصف بريان كافيريلي، مفوض إدارة حماية المستهلك في ولاية كونيتيكت، وفاة باكسينديل بأنها "مأساة مفجعة". وقال إن وكالته الحكومية تعمل مع مسؤولين محليين وفيدراليين وكذلك ولايات أخرى لتفادي وقوع مأساة مماثلة في المستقبل.