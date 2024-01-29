Advertisement

المرأة

نجمة "باب الحارة" تؤكد: لن أشارك فيه مجدداً

Lebanon 24
29-01-2024 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1158231-638421289514048429.JPG
Doc-P-1158231-638421289514048429.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة السورية وفاء موصللي أنها لن تعود للمشاركة في مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة" لأنها تعتبر أنه انتهى برحيل المخرج بسام الملا.

وفي حوار مع موقع "فوشيا"، أعلنت موصللي أنها تشارك في أعمال درامية عدة في الموسم الدرامي الرمضاني 2024، ومنها مسلسل "كسر عضم 2"، وتقدم فيه شخصية أم لفتاة تعاني من مشكلة في حياتها، وتعيش ظروفاً صعبة.
Advertisement

كما تطل أيضاً في رمضان المقبل في مسلسلات: "عزك يا شام"، و"الوشم"، و"أغمض عينيك".

كما تحدثت عن ركنها المفضل في المنزل، وعلاقتها بابنتها، وأيضاً عن سبب امتناعها عن المشاركة في "باب الحارة".

ولفتت إلى أن المكان الذي تفضله في منزلها، هو مكتبتها التي تمثل بالنسبة إليها فكرها وتحليلها ومحاكمتها للأمور.
المصدر: فوشبا
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:28 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:53 | 2024-01-29
03:02 | 2024-01-29
23:52 | 2024-01-28
23:00 | 2024-01-28
16:00 | 2024-01-28
14:25 | 2024-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24