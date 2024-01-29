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المرأة
نجمة "باب الحارة" تؤكد: لن أشارك فيه مجدداً
Lebanon 24
29-01-2024
|
06:00
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كشفت الفنانة السورية وفاء موصللي أنها لن تعود للمشاركة في مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة" لأنها تعتبر أنه انتهى برحيل المخرج بسام الملا.
وفي حوار مع موقع "فوشيا"، أعلنت موصللي أنها تشارك في أعمال درامية عدة في الموسم الدرامي الرمضاني 2024، ومنها مسلسل "كسر عضم 2"، وتقدم فيه شخصية أم لفتاة تعاني من مشكلة في حياتها، وتعيش ظروفاً صعبة.
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كما تطل أيضاً في رمضان المقبل في مسلسلات: "عزك يا شام"، و"الوشم"، و"أغمض عينيك".
كما تحدثت عن ركنها المفضل في المنزل، وعلاقتها بابنتها، وأيضاً عن سبب امتناعها عن المشاركة في "باب الحارة".
ولفتت إلى أن المكان الذي تفضله في منزلها، هو مكتبتها التي تمثل بالنسبة إليها فكرها وتحليلها ومحاكمتها للأمور.
المصدر: فوشبا
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