ملك أحمد زاهر ترد على إتهامها بالغيرة من شقيقتها ليلى

ردّت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر على ما قاله البعض من أن هناك منافسة بينها وبين شقيقتها ليلى، وصلت إلى حد الغيرة من نجاحها.

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وقالت ملك: "الناس تقريباً مش مصدّقة إن فيه إخوات بيحبوا الخير لبعض، وأنا فخورة بكل خطوات ليلى وهي شاطرة وموهوبة، وببارك ليها هي وسلمى أبو ضيف على مسلسلهم في رمضان أعلى نسبة مشاهدة".

وأبدت ملك حماستها للمشاركة في بطولة مسلسل "محارب" الى جانب الفنان حسن الرداد، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

وعن رأيها في فكرة كليب "أمور بسيطة" لشقيقتها ليلى زاهر وخطيبها الفنان هشام جمال، قالت ملك: "الأغنية عجبتني جداً وفخورة بليلى وهشام جداً وهما موهوبين وبحس إن في بينهم كيميا، وهشام دائماً عنده أفكار جديدة بيعملها".

( لها)