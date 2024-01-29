Advertisement

المرأة

ملك أحمد زاهر ترد على إتهامها بالغيرة من شقيقتها ليلى

Lebanon 24
29-01-2024 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1158405-638421599894064042.jpg
Doc-P-1158405-638421599894064042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ردّت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر على ما قاله البعض من أن هناك منافسة بينها وبين شقيقتها ليلى، وصلت إلى حد الغيرة من نجاحها.

 
Advertisement

 

وقالت ملك: "الناس تقريباً مش مصدّقة إن فيه إخوات بيحبوا الخير لبعض، وأنا فخورة بكل خطوات ليلى وهي شاطرة وموهوبة، وببارك ليها هي وسلمى أبو ضيف على مسلسلهم في رمضان أعلى نسبة مشاهدة".

 

 

وأبدت ملك حماستها للمشاركة في بطولة مسلسل "محارب" الى جانب الفنان حسن الرداد، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

 

وعن رأيها في فكرة كليب "أمور بسيطة" لشقيقتها ليلى زاهر وخطيبها الفنان هشام جمال، قالت ملك: "الأغنية عجبتني جداً وفخورة بليلى وهشام جداً وهما موهوبين وبحس إن في بينهم كيميا، وهشام دائماً عنده أفكار جديدة بيعملها".

( لها)

 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:28 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
13:10 | 2024-01-29
08:00 | 2024-01-29
06:00 | 2024-01-29
03:53 | 2024-01-29
03:02 | 2024-01-29
23:52 | 2024-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24