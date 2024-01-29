وصفات طبيعية لتكثيف الحواجب في المنزل

الكثيرات من الفتيات تفضل أن تكون أكثر جمالًا وإشراقًا، لذلك تسعى بكل الطرق الممكنة لتحقيق ذلك، سواء كان عن طريق المنتجات التجميلية في الأسواق أو الوصفات الطبيعية، وتنال الأخيرة رضا الجميع حيث إنها تكون آمنة ومضمونة خاصة إذا كان تنفيذها بالمنزل، حيث تشير الدلائل إلى أن العلاجات المنزلية يمكن أن تساعد في نمو الحواجب>
وصفات طبيعية لتكثيف الحاجبين
زيت جوز الهند: تزداد شعبية زيت جوز الهند كمكمل غذائي. كما يوصف بأنه مفيد للشعر والبشرة عند استخدامه موضعيًا.ما عليك سوى تدفئة كمية صغيرة من الزيت في يديك وتدليكها في منطقة الحاجب. يمكنك ترك الزيت طوال الليل وغسله في الصباح.
زيت شجرة الشاي: يحفز نمو الحواجب وسمكها، لذلك يمكن استخدامه كعلاج بديل لنمو الحواجب السميكة، من خلال وضعه يوميًا على الحواجب وتركه طوال الليل.