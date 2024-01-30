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المرأة

بعد تشويق الجمهور لعملها الجديد... نوال الزغبي تتصدر الترند في 15 دولة عربية

Lebanon 24
30-01-2024 | 02:04
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كشفت الفنانة نوال الزغبي عن البوستر الخاص بأغنيتها الجديدة التي ستصدرها يوم الخميس 1 شباط، وتحمل عنوان "بحكي عنك".
وتعود نوال من خلال هذه الأغنية مجدداً إلى اللهجة المصرية، وتحديداً إلى اللون الرومانسي الذي ساعدها على تحقيق نجاحات متتالية على الساحة الفنية.
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وتعاونت نوال في أغنية "بحكي عنك"، التي تنتجها شركة "Umusic"، مع الشاعر والملحن عمرو الشاذلي، والموزعين عمرو المصري وعمرو الشاذلي، أما الميكس وماسترنغ لعمرو الخضري.

وظهرت صاحبة أغنية "ما ندم عليك" وهي تحمل مظلة سوداء اللون تحتمي بها من المطر، وعلّقت: لما تسمع "بحكي عنك" مش "هتقدر يوم تغيب". ‏ترقبوا أغنية "بحكي عنك " يوم الخميس 1 شباط على جميع المنصات الموسيقية.
واختارت نوال إطلالة من تصميم صادق ماجد، إذ ظهرت بفستان قصير باللون الأسود، من دون أكمام ومرصع بالكامل بأحجار الشوروفكسي. 
واعتمدت إطلالة الشعر المبلول الذي اختاره مصفف الشعر فيكتور كيروز، والمكياج الهادئ بالألوان الترابية، الذي اعتمده جاك جرجيس وجاء ملائماً لأجواء الشتاء البارد.
وتصدر هاشتاغ (#نوال_الزغبي) الترند عبر منصة "إكس" فور إعلان نوال عن عملها الجديد، إذ حرص عدد من المتابعين على التعبير عن سعادتهم بقرب صدور جديدها، خاصة أنها تتأنّى دوماً باختيار الأعمال التي تقدمها لجمهورها.
وكانت نوال الزغبي قد شوقت الجمهور بعد ظهر اليوم الاثنين 29 كانون الثاني، للعديد من المفاجآت التي تحضرها لجمهورها، وفي مقدمتها  الإعلان عن العمل الجديد وعلقت: هيدا الأسبوع مليء بالمفاجآت.. جاهزين؟ اليوم على الساعة 7 أول مفاجأة.
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