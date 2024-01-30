مرام علي ونيقولا معوّض معًا... اليكم التفاصيل

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عمل تركي نجحت مرام علي بشخصية "تيا" أن تتصدر التريند منذ الحلقة الأولى لمسلسل الخائن الذي يتصدر المركز الأول عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية والأم بي سي منذ عرض حلقاته الأولى، فهل جاء وقت البطولة المطلقة لمرام علي؟

ما زالت خطة الأم بي سي الدرامية في تحويل الأعمال التركية لنسخ عربية مستمرة؛ فكنا قبل فترة إنفردنا بخبر تحويل مسلسل "إمرأة " لنسخته العربية، على أن يكون ضمن خطة إنتاج الـأم بي سي هذا العام، وقد علمت نواعم أن مرام علي هي المرشحة الأولى لتقوم ببطولة المسلسل.

والمسلسل الذي حقق نجاحاً واسعاً وقت عرضه في تركيا قبل سنوات، تدور أحداثه حول أم تربي طفليها بمفردها بعد وفاة زوجها ولكنها تواجه العديد من المشاكل في تربية أبنائها إلى أن تقابل الرجل الذي يغير حياتها ويقلبها رأسًا على عقب.



ثلاث مواسم

و من المقرر أن تدور احداث المسلسل على مدار ثلاثة مواسم متتالية، ويتردد إسم نيقولا معوض ليقوم بدور البطولة أمام مرام علي في التجربة الجديدة .

والجدير ذكره أن الـأم بي سي لديها أكثر من عمل خلال عام 2024 مأخوذ عن الدراما التركية ومنهم: مسلسل حب للإيجار الذي يتم وضع اللمسات الآخيرة له في الفترة الحالية تمهيدًا لعرضه، وهو بطولة معتصم النهار ونور علي، والآخر مسلسل في الداخل والخارج، بطولة سامر إسماعيل والذي إنتهى من تصويره خلال الفترة الماضية.