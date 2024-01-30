تأييد حكم قضائي بحبس نسرين طافش.. وتغريمها بمبلغ كبير!

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رفضت محكمة الجنح بمصر، معارضة الفنانة السورية نسرين طافش على الحكم الصادر بحقها، والذي يقضي بحبسها 3 سنوات بتهمة إصدار شيك دون رصيد بقيمة 4 ملايين جنيه.وأيدَّت المحكمة، الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بحبس نسرين ثلاث سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، حيث جاء في منطوق الحكم: قبول المعارضة شكلاً، ورفض الطعن بتزوير الشيك، لصحة الاستكتاب.كما جرى تغريم الفنانة مبلغ 4 آلاف جنيه.ويُشار إلى أن الحكم جاء بعدما أثبت فحص خط نسرين طافش، أنها صاحبة التوقيع على الشيكات المقدمة من المجني عليها، لكن بالوقت نفسه، أكد التقرير أن البيانات الخاصة بالشيك كتبت بواسطة شخص آخر، ويصعب معرفة الفارق الزمني بين الكتابتين.وكانت النيابة العامة أحالت الفنانة السورية إلى محكمة الجنح، بتهمة إصدار شيك دون رصيد بقيمة 4 ملايين جنيه لصالح السيدة نشوى صفاء الدين، التي تقدمت ببلاغ ضدها، متهمة إياها بالنصب والاحتيال.وطالبت النيابة العامة في مرافعتها بحبس نسرين طافش ثلاث سنوات، فيما طالب دفاعها ببراءتها، وقدم دفاعها تقريراً من أحد الخبراء الفنيين يؤكد أن توقيع الفنانة على الشيك مزور.وقدم دفاع المجنى عليها سنداً لدعواه وصورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ، يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليه المبلغ، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد. وشهدت الجلسة الأخيرة تغيب الفنانة نسرين عن حضورها.