بعد وفاة والدتها... شقيق الفنانة المعروفة يتعرّض لوعكة صحيّة ويُنقل للمستشفى!

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نشرت الفنانة ناهد السباعي عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام"، صورة لشقيقها المخرج محمد السباعي كشفت من خلالها عن تعرضه لوعكة صحية، أدت إلى دخوله أحد المستشفيات في القاهرة، من دون الكشف عن تفاصيل مرضه.وعلّقت ناهد على صورة شقيقها وهو في المستشفى قائلةً: "وهذا أيضاً يجب أن يمر يا حبيبي سلامتك يا قلب أختك".وأُصيب شقيق ناهد السباعي بالمرض بعد شهرين من وفاة والدتهما المنتجة ناهد فريد شوقي بشكل مفاجئ، وهو ما عرّض ناهد السباعي لأزمة نفسية جعلتها تختفي عن مواقع التواصل طوال تلك الفترة.يُذكر أن ناهد السباعي تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "محارب"، مع الفنانَين حسن الرداد وأحمد زاهر، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي. (لها)