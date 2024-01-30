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المرأة
"أنا متكفّلة بكل حاجة".. ممثلة شهيرة تشنّ هجوماً على طليقها بسبب إهماله ابنه!
Lebanon 24
30-01-2024
|
16:00
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شنّت الفنانة عايدة غنيم، هجوماً عنيفاً على طليقها، لأنه بحسب قولها "لا يدفع النفقة لطفلها ولم يساهم حتى في علاجه، وهي التي تتكفّل بكل تكاليف علاجه، منذ انفصالهما".
وقالت عايدة غنيم في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي في "تيك توك": "ابني من يوم ما انفصلت قسماً بالله ما حد بعتله جنيه ولا اترفعت عليه سماعة تليفون، ولا اتقال كل سنة وأنت طيب في عيد ميلاده ولا في أي مناسبة في الحياة، ولا في عيد عيدية ولا جاله فانوس رمضان ولا مصاريف مدرسة، أنا متكفّلة بكل حاجة ويعلم ربنا والناس المقربين مني، وأنا متكفّلة بكل مصاريف ابني من أكبر حاجة لأصغر حاجة ومصاريف علاجه كلها، اللي أقل دواء فيها بيوصل لـ150 دولار".
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وأضافت: "مفيش حد بيصرف جنيه على ابني ولا حد يعرف حاجة عن ابني هو خف ولا لأ، وأشعّاته وتحاليله أنا اللي متكفّلة بيها ومتحمّلة مسؤوليته كلها، مفيش حد بيصرف على ابني جنيه ولا قريب ولا غريب، وأنا مش مانعة إن حد يشوف ابني لأني مش هتعّب نفسية طفل وعمري ما هحرم ابني من إن حد يشوفه ده إذا كان حد عايز يشوفه، أنا نفسي قولت يا جماعة الولد مالوش علاقة بأي خلافات ومع ذلك ولا أي حد اهتم ولا حد سأل".
وتابعت: "محدّش بعد كده يجي يقول إحنا بنصرف، مش معنى إني ساكتة أنا مش بتاعة وجع دماغ ولا ليا في المحاكم والقضايا أنا ست في حالي وبربّي ابني والحمد لله ربنا بيرزقني برزقه وطول ما ربنا رازقني خلاص الفلوس دي آخر حاجة أفكّر فيها، وحقي اتنازلت عنه ولكن حق ابني مش من حقي إني أتنازل عنه، ومش معنى إني مطلبتهوش إني اتنازلت عنه ده محصلش ويشهد ربنا على كل كلمة بقولها وكل الناس القريبين مني عارفين ده".
وختمت: "ياريت تحترموا صمتي وسكوتي وإني عايشة في حالي وبربّي ابني وربنا ما يحوجني ليكم ولا يحوجني لأي حد، متتكلموش من ورايا وتقولوا إحنا بنصرف، ده محصلش وكل حاجة عندي بالمستندات سواء مصاريف وأدوية بالتفاصيل، واللي عنده غير كده أو دفع جنيه لابني يواجهني، أو اللي جابله فانوس رمضان ولا إدّاله 10 جنيه عيدية يجي يقوللي، لو هنهبد كتير في الموضوع ده عليا وعلى أعدائي وحق ابني هاخده وبالقانون وهتبقوا أنتم اللي اضطرتوني لده".
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