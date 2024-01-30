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المرأة

بسبب البرد القارس والطقس العاصف.. فنانة تتعرّض لأزمة صحيّة شديدة

Lebanon 24
30-01-2024 | 23:00
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تعرّضت الفنانة حنان مطاوع لأزمة صحية شديدة، بالتزامن مع البرد القارس والطقس العاصف الذي يضرب مصر هذه الأيام.

وكتبت حنان عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشوراً كشفت من خلاله عن حالتها الصحية قائلةً: "يعني تلج وتكتكة وتكسير عضم وبعدين؟".
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يُذكر أن حنان مطاوع انضمت أخيراً الى بطولة فيلم "هابي بيرزداي" بجانب الفنانين: نيللي كريم، شريف سلامة وحنان يوسف، وهو يدور في إطار اجتماعي تشويقي، ويُعد الفيلم التعاون الثاني بين حنان ونيللي بعد مشاركتهما قبل 22 عاماً في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، من بطولة: ليلى علوي وعبلة كامل وعدد كبير من النجوم الذين كانوا وقتها وجوهاً جديدة مثل أحمد زاهر وطارق لطفي ومنة شلبي وأحمد الفيشاوي وريهام عبد الغفور وغيرهم من النجوم. (لها)
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