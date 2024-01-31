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المرأة

لأول مرّة.. هنا الزاهد تتحدث عن علاقتها بأحمد فهمي بعد الطلاق

Lebanon 24
31-01-2024 | 07:50
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تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن علاقتها حالياً بطليقها الفنان أحمد فهمي، وعلّقت على انفصالهما بالقول إنه تم في هدوء لأن بينهما "عشرة" دامت خمس سنوات.

وخلال حلولها ضيفةً على برنامج "كلاكيت" الذي تقدّمه الإعلامية لينا الطهطاوي عبر إذاعة "نجوم إف إم"، قالت هنا: "مش لازم كل اتنين يبقوا مع بعض ويبقى فيه مشاكل، فيه ناس مش بيتوافقوا مع بعض وبيبقى في منتهى الشياكة والاحترام وكنا أصحاب في الأول وفيه بينا عشرة خمس سنين وهو شخص محترم جداً، ومفيش أي ضغينة".
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وأضافت: "ومش شايله هم أشوفه وشوفنا بعض في "جوي أوردز" وسلّمنا على بعض وهو دلوقتي صديق وزميل في المهنة وده عشرة طويلة، وأي حد بيجيب سيرة أي حد تبعه أو هو بحط إيدي في عينه".

وأردفت هنا بالقول: "الحياة مش بتقف، فيه حاجات بتضطري فيها تقولي لا خلاص النصيب لحد هنا، وده مش معناه إني وحشة أو هو وحش والحياة بتكمل، في الأول الحاجة صعبة جداً عشان فيه عشرة والحياة مكمّلة ولازم تقفي والحمد لله أنا تمام وهو مبسوط جداً وإحنا أصحاب.. فيه ناس بتبقى متضايقة، والحياة قصيرة جداً لازم تشوفي حياتك، ولو عايزة أي حاجة هكلّمه، ولو هو عايز أي حاجة هيكلّمني وإحنا أصحاب في الآخر". (لها)
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