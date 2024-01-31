11
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
13
o
بشري
12
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
نصائح للأمهات المرضعات أثناء السفر بالطائرة
Lebanon 24
31-01-2024
|
10:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه الأمهات اللاتي يسعين للسفر بالطائرة خلال فترة الإرضاع تحديات من نوع خاص، ولكن إليك ما يجب مراعاته عند السفر بالطائرة خلال هذه الفترة الحساسة.
شراء مقعد للطفل
حتى لو كانت الشركات تسمح للرضع بالسفر في حضن شخص بالغ مجانًا، إلا أن شراء مقعد للطفل يعتبر أكثر أمانًا ويوفر لك الراحة والمساحة الكافية.
Advertisement
اختيار مقعد مناسب للرضاعة
اختيار مقعد بجوار النافذة يوفر خصوصية أكثر أثناء الرضاعة، في حين يمكن اختيار مقعد بجانب الممر لسهولة الوصول إلى الحمام.
مراعاة توقيت الرضاعة
جدولة جلسات الرضاعة أثناء الإقلاع والهبوط يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الأذن لدى الرضع نتيجة لتغييرات ضغط المقصورة.
تجهيز مستلزمات الرضاعة في حقيبتك
قومي بتجهيز كل ما تحتاجينه للرضاعة في حقيبتك لتجنب التوتر أثناء الرحلة. وإذا كنتِ تخططين لضخ الحليب أكثر من مرة أثناء السفر، فتأكدي من حزم مستلزمات تنظيف زجاجات الرضاعة وأجزائها.
استخدام حاويات شفافة
استخدمي حاويات شفافة لتخزين حليب الثدي، وذلك لتسهيل عملية الفحص الأمني.
التفاعل مع الطاقم
لا تترددي في طلب المساعدة من طاقم الطائرة إذا كانت لديكِ أية احتياجات خاصة أثناء الرحلة. (فوشيا)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مهمّ للمواطنين... هذا ما سيجري إبتداءً من صباح الغدّ بشأن المحروقات
Lebanon 24
خبر مهمّ للمواطنين... هذا ما سيجري إبتداءً من صباح الغدّ بشأن المحروقات
14:24 | 2024-01-30
30/01/2024 02:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ مريب في محيط بيروت حصل ليلاً.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
حدثٌ مريب في محيط بيروت حصل ليلاً.. هذه تفاصيله
04:15 | 2024-01-31
31/01/2024 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أغنى أغنياء لبنان.. بعد إصابته بمرض خطير إسكندر صفا "يلقي آخر أسلحته"
Lebanon 24
من أغنى أغنياء لبنان.. بعد إصابته بمرض خطير إسكندر صفا "يلقي آخر أسلحته"
06:30 | 2024-01-31
31/01/2024 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير جدّاً في أميركا... إليكم هذا الفيديو الذي يُوثّق ما جرى
Lebanon 24
إنفجار كبير جدّاً في أميركا... إليكم هذا الفيديو الذي يُوثّق ما جرى
05:09 | 2024-01-31
31/01/2024 05:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ عن البنزين... هذا ما سيحصل خلال اليومين المقبلين
Lebanon 24
خبر مهمّ عن البنزين... هذا ما سيحصل خلال اليومين المقبلين
07:30 | 2024-01-31
31/01/2024 07:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
07:50 | 2024-01-31
لأول مرّة.. هنا الزاهد تتحدث عن علاقتها بأحمد فهمي بعد الطلاق
04:03 | 2024-01-31
أديل تظهر بفيديو غامض... ووعد بمفاجأة قريبة
02:52 | 2024-01-31
الاستحمام بالماء البارد سلاح سرّي لشعر أكثر صحة
01:19 | 2024-01-31
من هي نائبة رئيس الأرجنتين ولماذا أثارت صورتها في مكتبها اهتماما كبيرا؟
23:00 | 2024-01-30
بسبب البرد القارس والطقس العاصف.. فنانة تتعرّض لأزمة صحيّة شديدة
16:00 | 2024-01-30
"أنا متكفّلة بكل حاجة".. ممثلة شهيرة تشنّ هجوماً على طليقها بسبب إهماله ابنه!
فيديو
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
31/01/2024 19:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
31/01/2024 19:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
31/01/2024 19:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24