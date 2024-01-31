نصائح للأمهات المرضعات أثناء السفر بالطائرة

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تواجه الأمهات اللاتي يسعين للسفر بالطائرة خلال فترة الإرضاع تحديات من نوع خاص، ولكن إليك ما يجب مراعاته عند السفر بالطائرة خلال هذه الفترة الحساسة.شراء مقعد للطفلحتى لو كانت الشركات تسمح للرضع بالسفر في حضن شخص بالغ مجانًا، إلا أن شراء مقعد للطفل يعتبر أكثر أمانًا ويوفر لك الراحة والمساحة الكافية.اختيار مقعد مناسب للرضاعةاختيار مقعد بجوار النافذة يوفر خصوصية أكثر أثناء الرضاعة، في حين يمكن اختيار مقعد بجانب الممر لسهولة الوصول إلى الحمام.مراعاة توقيت الرضاعةجدولة جلسات الرضاعة أثناء الإقلاع والهبوط يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الأذن لدى الرضع نتيجة لتغييرات ضغط المقصورة.تجهيز مستلزمات الرضاعة في حقيبتكقومي بتجهيز كل ما تحتاجينه للرضاعة في حقيبتك لتجنب التوتر أثناء الرحلة. وإذا كنتِ تخططين لضخ الحليب أكثر من مرة أثناء السفر، فتأكدي من حزم مستلزمات تنظيف زجاجات الرضاعة وأجزائها.استخدام حاويات شفافةاستخدمي حاويات شفافة لتخزين حليب الثدي، وذلك لتسهيل عملية الفحص الأمني.التفاعل مع الطاقملا تترددي في طلب المساعدة من طاقم الطائرة إذا كانت لديكِ أية احتياجات خاصة أثناء الرحلة. (فوشيا)