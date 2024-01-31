هذا ما قالته منى زكي عن ظهورها المتكرر بالحجاب

كشفت النجمة منى زكي أسباب ظهورها المتكرر بالحجاب في الأعمال الفنية التي قدّمتها في الفترة الماضية، بدايةً من مسلسل "لعبة نيوتن"، ثم مسلسل "تحت الوصاية" في موسم رمضان الماضي، وصولاً إلى أحدث أعمالها السينمائية فيلم "رحلة 404".

وقالت منى: "إحنا في الحياة المحجّبات مش كلهم عندهم نفس الشكل والصفات".

وأضافت: "حجاب غادة في "رحلة 404" كان بالاتفاق مع المخرج هاني خليفة والإستايلست مروة عبد السميع، وعجبني شكله لأنه حجاب مش متزمّت ولايق على الشخصية".

ورداً على سؤال كيف تجنّبت العودة في أدائها إلى شخصية سابقة قدّمتها بالحجاب تحت تأثير ملابس الدور، قالت منى زكي: "طبيعي يكون عندي بواقي من دور سابق، لكن المخرج هاني خليفة شاطر جداً في إنه يظبّط الزوايا، وينبّهني إن جملة معينة من "تحت الوصاية".

وأضافت: "من وقت فيلم "سهر الليالي" هاني خليفة بقى أسهل في حاجات كتير، لكن طريقته حالياً أصعب على الممثل لإنه بيعيد التصوير كتير، لكن التكرار بيخلّي الممثل يوقّف تفكير ويستسلم لإحساسه".

( لها)