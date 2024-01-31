Advertisement

المرأة

هذا ما قالته منى زكي عن ظهورها المتكرر بالحجاب

Lebanon 24
31-01-2024 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1159177-638423280306282553.jpeg
Doc-P-1159177-638423280306282553.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت النجمة منى زكي أسباب ظهورها المتكرر بالحجاب في الأعمال الفنية التي قدّمتها في الفترة الماضية، بدايةً من مسلسل "لعبة نيوتن"، ثم مسلسل "تحت الوصاية" في موسم رمضان الماضي، وصولاً إلى أحدث أعمالها السينمائية فيلم "رحلة 404".

 

وقالت منى: "إحنا في الحياة المحجّبات مش كلهم عندهم نفس الشكل والصفات".

 

وأضافت: "حجاب غادة في "رحلة 404" كان بالاتفاق مع المخرج هاني خليفة والإستايلست مروة عبد السميع، وعجبني شكله لأنه حجاب مش متزمّت ولايق على الشخصية".

 

ورداً على سؤال كيف تجنّبت العودة في أدائها إلى شخصية سابقة قدّمتها بالحجاب تحت تأثير ملابس الدور، قالت منى زكي: "طبيعي يكون عندي بواقي من دور سابق، لكن المخرج هاني خليفة شاطر جداً في إنه يظبّط الزوايا، وينبّهني إن جملة معينة من "تحت الوصاية".

 

وأضافت: "من وقت فيلم "سهر الليالي" هاني خليفة بقى أسهل في حاجات كتير، لكن طريقته حالياً أصعب على الممثل لإنه بيعيد التصوير كتير، لكن التكرار بيخلّي الممثل يوقّف تفكير ويستسلم لإحساسه".

( لها)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:21 | 2024-01-31
07:50 | 2024-01-31
04:03 | 2024-01-31
02:52 | 2024-01-31
01:19 | 2024-01-31
23:00 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24