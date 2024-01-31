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المرأة

فيديو نادر لأنغام برفقة والدها ينتشر.. كان عمرها 13 عاماً

Lebanon 24
31-01-2024 | 16:00
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 تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادراً للفنانة أنغام ظهرت فيه خلال حلولها ضيفةً هي ووالدها ولم تكن يومها قد تخطّت الـ 13 عاماً حيث كشفت كيف بدأ عشقها للغناء واكتشاف والدها موهبتها وهي في الرابعة من عمرها.

 

وتحدّثت أنغام في الفيديو عن مدى عشقها لأغنية "أشواق" للموسيقار رياض السنباطي، وأنها عندما طُلب منها الغناء اختارت أن تقدّم هذه الأغنية.

 
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يُذكر أن أنغام كانت قد عبّرت عن سعادتها الغامرة لحصولها على الإقامة الذهبية في المملكة العربية السعودية، بعد حفل "حوار غنائي" الذي قدّمته بمشاركة الفنان تامر عاشور.

 

وفي تعليقها الأول على حصولها على الإقامة الذهبية، قالت أنغام في المؤتمر الصحافي الذي عُقد على هامش الحفل: "تجربة مختلفة وجميلة وراقية ومكنش ينفع تتعمل إلا إذا الرصيد كبير ولازم صوتين يكونوا بيحبوا بعض ولايقين على بعض، وبشوف تامر عاشور من أكتر الفنانين اللي أنا بحبهم وبحترمهم وبشوفهم قادرين في زمن قصير وما شاء الله عمل رصيد كبير وعمل موسيقى محترمة وأغنيته بتطلع على المسرح قيمة جداً ولما اخترنا بعض نعمل ده على المسرح كنت شايفة إنه هو ده الأنسب والأجمل والحمد لله وفّقنا".

 

أما عن حصولها على الإقامة الذهبية من السعودية، فقالت: "مفيش شكر يوفّي المملكة على كل اللي بتقدمه للفن وللفنانين وللموسيقى بالأخص وتقديرها واحترامها للفنانين المصريين، وأنا منهم على رأسي وعلى رأسنا كلنا واللي شايفين الدنيا صح وبالطريقة المظبوطة بالقلب النقي والصافي واللي شايف مستقبل مصر والمملكة مستقبل كبير وعظيم في ضهر بعض وسند لبعض بالتأكيد هو شرف كبير ليّا إني آخد إقامة ذهبية من المملكة". وأضافت: "ولو إني بشوف إني بنت البلد وأنا عمري ما حسيت إني غريبة ولا غريبة على البلد ولا أهلها، ولكن الإقامة الرسمية أكيد فرّحتني". ( لها)


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