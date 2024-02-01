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المرأة

سعر فستان منى زكي في السعودية يثير ضجة... كم بلغ؟

Lebanon 24
01-02-2024 | 03:21
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نشرت الفنانة منى زكي صور جديدة من خلال رحلتها بالسعودية خلال حضور عرض فيلمها الجديد رحلة 404.
وتألقت منى زكي بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون الأسود على أحدث صيحات الموضة، بتصميم الكتف الشيفون والكتف البيلسية.
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وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية harithand، وقد بلغ سعر فستان منى زكي حوالي 80 الف جنيه مصري.
وحملت منى زكي حقيبة جذابة لاستكمال إطلالتها، كما انتعلت حذاء اسود في فضي ذا كعب عالي.
واعتمدت منى زكي في إطلالتها البساطة، فرفعت خصلات شعرها لأعلى بطريقة تخطف الانظار، مع وضع المكياج الجذاب والمميز.

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