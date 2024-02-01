كيف تدعمين شريك حياتك في مواجهة التحديات النفسية؟

هل يعاني شريك حياتك من مشاكل في الصحة العقلية أو النفسية؟ إن كان جوابك نعم، ربما عليك معرفة أنه ليس وحيدًا في معاناته، إذ يشير المعهد الوطني للصحة العقلية إلى أن واحدًا من كل 5 بالغين أمريكيين يعيش حاليًا مع مرض عقلي.

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ولكن كيف يمكننا التعامل مع الشريك في مثل هذه الحالة؟

تشير باولا ويلبورن، أخصائية علم النفس السريري، إلى أن الوعي بأهمية الصحة العقلية واجب علينا. ومع ذلك، تؤكد د. باولا أنه ليس من وظيفتك معالجة حالات الصحة العقلية لدى شريكك بأي شكل من الأشكال، إلا أنه يمكنك أن تقدمي الدعم له فقط.

فيما يلي بعض نصائح د. باولا، التي يمكن من خلالها مساعدة الشريك على تخطي الصعاب.





التعلم والفهم



تعلمي وابحثي عن مشاكل الصحة العقلية لفهمها بشكل أفضل. اقرأي المواد عبر الإنترنت وانضمي إلى ورش التوعية النفسية، واستفسري بشكل خاص عن العلامات التي قد تشير إلى تفاقم حالته.

الاستماع



كوني مستمعة جيدة. دعي شريكك يتأكد أنك هنا لدعمه والحديث عن مشاعره. تجنبي الحكم عليه وكوني منفتحة لسماع ما يرغب في مشاركته.





المساعدة في البحث عن الرعاية



ساعدي شريكك في البحث عن العلاج المناسب، سواء كان فرديًا أو جماعيًا، وتأكدي من أن الرعاية تأتي من محترفين متخصصين.

الإقرار بالحقائق



عليك إدراك أن الأمور ليست بسيطة ولا يمكن حلها بسهولة، فالصحة العقلية لها جذور بيولوجية وبيئية، لذا كوني متفهمة ومتعاطفة، وتذكري أنه ليس بوسعك إصلاح كل شيء.







رعاية العلاقة



لا تغفلي العلاقة العاطفية بينكما. حددي وقتًا خاصًا لممارسة أنشطة تجلب السعادة والتوازن إلى حياتكما.

الاعتناء بالنفس

وجودك في علاقة مع شخص يعاني من مشاكل في الصحة العقلية يمكن أن يكون تحديًا شاملاً، لذا يجب عليك الاعتناء بنفسك أيضًا، والبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء الداعمين.