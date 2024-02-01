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المرأة

بعد حديث عن خلاف بينهما.. عمل الجديد يجمع هنا الزاهد وتامر حسني

Lebanon 24
01-02-2024 | 14:24
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أعلنت الفنانة هنا الزاهد خوضها للمرة الثانية تجربة العمل مع الفنان تامر حسني من خلال فيلم جديد.

وقالت هنا في تصريحات إذاعية، إنها تستعد لتصوير فيلم جديد مع الفنان تامر حسني، ومن المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل.
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واضافت: "سعدت جداً بالعمل مع تامر، وأول عمل جمعنا كان مسلسل "فرق توقيت"، وتاني عمل هو فيلم "بحبك"، تامر إنسان صادق ومش أناني في شغله". وتابعت: "هو إنسان طيب وذكي جداً ومتحمّسة جدا للفيلم، ولو دخلتي الفيلم هتلاقي إن دوري قد دوره، وده معناه إنه إنسان واثق في نفسه".

ويأتي إعلان هنا الزاهد عن التعاون مع تامر حسني بعد انتشار أخبار في الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي عن خلافات بينهما؛ وذلك بعد اعتذارها عن فيلم "تاج" وانشغالها بتحضيرات فيلم "مستر إكس" مع طليقها الفنان أحمد فهمي، لتنفي هنا بذلك أي خلافات مع تامر، وتؤكد أن ما تردد شائعات لا أساس لها من الصحة.

المصدر: لها
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