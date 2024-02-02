بعد عام صعب وحافل بالأحداث... شاكيرا تحتفل بعيد ميلادها الـ47

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تحتفل الفنانة العالمية الشهيرة شاكيرا اليوم بعيد ميلادها الـ47، في ظل تحقيقها نجاحاً كبيراً على المستوى الفني، إلا أنه كان عامًا صعبًا عليها إثر قضية احتيال واجهتها واستمرار مسلسل تسريبات خيانة حبيبها السابق لاعب كرة القدم الشهير جيرارد بيكيه بعد انفصالهما منذ عامين.فازت شاكيرا في العام الماضي بجائزة أغنية العام في حفل توزيع جوائز "غرامي"، وحازت أيضًا على جائزة أفضل أغنية بوب في العام ذاته عن أغنية "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" بالتعاون مع منتج التسجيلات Bizarrap، وذلك بعد تلقيها سبعة ترشيحات عبر أربع فئات في حفل توزيع الجوائز الممتلئ بالنجوم.وكانت شاكيرا هي الأكثر بحثًا في غوغل في مجال الموسيقى، إذ تصدرت النجمة عناوين الأخبار مرتين خلال العام 2023، الأولى في كانون الثاني عقب طرح أغنيتها الجديدة عن شريكها السابق جيرارد بيكيه، والتي حطمت الأرقام القياسية على "يوتيوب" في أميركا اللاتينية.ولطالما أعربت النجمة الكولومبية عن فخرها بمسقط رأسها بارانكويلا، وتكريمًا لها على مسيرتها الفنية والخيرية، قررت المدينة صنع تمثال برونزي لها يصل طوله لـ 21.3 قدم، أي ما يعادل 6 أمتار ونصف المتر.وخلال حفل خاص، أقيم في الـ27 من كانون الأول، أسدل الستار عن التمثال بحضور والدي شاكيرا، السيد ويليام مبارك والسيدة نيديا ريبول، وأشقائها، وعمدة المدينة.واتخذ التمثال وضعية شاكيرا وهي تؤدي حركة "الورك" الشهيرة، وأرفق بلوحة كتب فيها عبارات تمجيد لمسيرتها وعملها الخيري: قلب يؤلف، وورك لا يكذب، موهبة لا مثيل لها، صوت يحرك الجماهير وأقدام تسير من أجل خير الأطفال والإنسانية.وجدت شاكيرا نفسها في دائرة الضوء مرة أخرى، طوال النصف الثاني من العام بعد اتهامها بالاحتيال الضريبي في إسبانيا، مع استمر مسلسل كشف خيانة حبيبها السابق بيكيه بعد انفصالهما في حزيران العام 2022، بعد قصة حب استمرت 12 عامًا، وسط تقارير صحافية تتحدث عن ارتباط عاطفي جديد لها دون تأكيد.في قضية "الاحتيال" سرعان ما أُعلن عن التوصل إلى تسوية، بعدما قبلت شاكيرا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المدعين العامين.وتم تغريم المغنية الكولومبية بمبلغ 7.5 مليون يورو كجزء من صفقة مع السلطات الإسبانية، لتجنب عقوبة السجن ومحاكمة الاحتيال الضريبي.وفي بيان لها عقب المحاكمة، أصرت على أنها بريئة لكنها قالت إنها اتخذت قرارًا بإنقاذ أطفالها من "رؤية والدتهم تضحي بصحتها".وقالت شاكيرا: أنا معجبة بشدة بأولئك الذين يحاربون الظلم حتى النهاية، ولكن بالنسبة لي، الفوز الحقيقي اليوم هو الحفاظ على وقتي لأطفالي وحياتي المهنية.وتابعت ملكة البوب اللاتينية: أحتاج إلى تجاوز التوتر والخسارة العاطفية التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، والتركيز على الأشياء التي أحبها وعلى الفرص القادمة في مسيرتي المهنية، بما فيها جولتي العالمية القادمة وألبومي الجديد.وانتقدت شاكيرا أيضًا السلطات الإسبانية لملاحقتها، قائلة إن قضيتها مماثلة لقضايا أخرى قامت فيها السلطات بملاحقة "رياضيين وغيرهم من الأفراد البارزين"، مؤكدة أن مثل هذه الحالات تستنزف "طاقة هؤلاء الأشخاص ووقتهم وهدوءهم لسنوات طويلة".وحمل العام 2023 ظهرت تفاصيل جديدة عن خيانة بيكيه لشاكيرا، إذ كشفت مجلة "peopleenespanol" أن سبب انفصال المدافع السابق لبرشلونة عن نجمة الغناء الكولومبية يعود إلى خيانة الأول.وتحدثت المجلة عن خيانة بيكيه لشاكيرا مع صديقتها المقربة ومدربتها في اللياقة البدنية، آنا كايزر، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما امتدت لأكثر من عقد من الزمن.وبحسب ما ورد، عادت شاكيرا إلى المنزل بعد فترة من السفر، وعثرت على علبة من مربى الفراولة فى ثلاجتهم، رغم أن بيكيه أو شاكيرا أو حتى الأطفال لا يحبون مربى الفراولة، وهو ما جعل شاكيرا تستنتج أن زوجها كان على علاقة مع سيدة، وأن امرأة أخرى كانت في منزلهم.المجلة أشارت إلى أن الخيانة وقعت قبل عامين من بداية علاقة بيكيه مع صديقته الحالية كلارا تشيا. ووفقًا للتقارير، اكتشفت شاكيرا الخيانة من خلال أحد الموظفين في فريق بيكيه، الذي شعر بالأسف تجاه الواقعة.وبعد حوالي ستة أشهر من انفصالهما، أصدرت شاكيرا أغنية تضمنت كلمات تشير إلى أن بيكيه خانها خلال علاقتهما العاطفية.