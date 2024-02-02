Advertisement

المرأة

دنيا بطمة تتلقى رسالة تضامن بعد القرار بحبسها مدة سنة (صور)

Lebanon 24
02-02-2024 | 03:16
A-
A+
Doc-P-1159711-638424565472539809.jpg
Doc-P-1159711-638424565472539809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقت الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة تضامنية من الفنان سعد لمجرد عبر إنستغرام، بعدما تم توقيفها من قبل الشرطة القضائية في الدار البيضاء قبل أيام قليلة، 

وشارك لمجرد صورة لبطمة على ستوري إنستغرام، وكتب عليها قائلاً: "الله يفرج همك أختي دينا" ووضع قلباً أبيض.
Advertisement
 


وكان مصدر قضائي قد أفاد لجريدة "هسبريس" قبل أيام، أنه تم توقيف بطمة في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، وذلك في تطورات جديدة على قضية حساب "حمزة مون بيبي".

وبين المصدر أن الشرطة القضائية بمراكش انتقلت إلى مدينة الدار البيضاء لتوقيف دنيا من أجل تنفيذ العقوبة الحبسية النافذة الصادرة في حقها.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت عام 2020 حكمًا بالسجن النافذ 8 أشهر في حق دنيا بطمة، قبل أن تصدر المحكمة الاستئنافية حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة ليصبح المجموع سنة كاملة. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:05 | 2024-02-02
04:20 | 2024-02-02
02:00 | 2024-02-02
00:30 | 2024-02-02
23:00 | 2024-02-01
14:24 | 2024-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24