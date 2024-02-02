دنيا بطمة تتلقى رسالة تضامن بعد القرار بحبسها مدة سنة (صور)

تلقت الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة تضامنية من الفنان سعد لمجرد عبر إنستغرام، بعدما تم توقيفها من قبل الشرطة القضائية في الدار البيضاء قبل أيام قليلة،



وشارك لمجرد صورة لبطمة على ستوري إنستغرام، وكتب عليها قائلاً: "الله يفرج همك أختي دينا" ووضع قلباً أبيض.

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