حذفت كل صورهما ومن بينها عقد القران... هل انفصلت الممثلة المصرية عن زوجها؟

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رفض الفنان طارق صبري، التعليق على شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة شيري عادل بعد ما انتشر في عدد من التقارير، وخلال لقائه عبر برنامج "عرب وود"، وبسؤاله عن حقيقة الأمر قال لا تعليق، وأكمل طارق صبري حديثه إنه يرفض أن يعلق على حياته الشخصية بأي شكل من الأشكال، وتابع أي شخص له حق السؤال والاستسفار عن الوضع ودائماً الفنان له حق عدم الرد.وتابع طارق صبري حديثه أنه يدرك مهنة الصحافة والإعلام خاصة أن بدايته كانت من خلال عمله كمراسل لإحدى القنوات وإنه لا يغضب من الأسئلة أو من أي هجوم قد يتعرض له، وذلك عقب تصدر اسم الفنانة شيري عادل والفنان طارق صبري ترند منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار العديد من الأخبار والأقاويل حول انفصالهما بصورة رسمية، وذلك في ظل صمت الثنائي وعدم تأكيد أي منهما لما يتم تداوله.وكانت في نفس الوقت، أثارت الفنانة شيري عادل الكثير من الجدل حول انفصالها عن زوجها الفنان طارق صبري، بعدما قامت بحذف كل صورهما الرومانسية ومن بينها صور عقد القران ورحلة شهر العسل في المالديف، بينما احتفظت بمتابعة حساب طارق الذي تضمن عدداً قليلاً من الصور المشتركة للزوجين خاصة أن ألبومات الصور الأخرى كانت تنشر بالمشاركة بين الحسابين وحُذفت بالكامل.