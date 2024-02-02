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المرأة

هاندا ارتشيل تردّ على شائعات اعتزالها الفن

Lebanon 24
02-02-2024 | 07:05
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تصدر إسم هاندا آرتشيل التريند في تركيا خلال الأيام الماضية بعد إنتشار خبر إعتزالها المفاجىء.

  

ويبدو أن رجل الأعمال هاكان صابانجي الذي يعيش قصة حب قوية مع هاندا آرتشيل بطلة "شخص آخر "يعاني من غيرة شديدة خاصة بعد إنتشار خبر رغبته في تغيير السائق الخاص بهاندا لصغر سنه وهو ما وافقت عليه هاندا، وقامت بتعيين رجل آخر بدلا من سائقها الخاص الذي عمل معها خلال السنوات الماضية.

 

ورغم أن هاندا آرتشيل وحبيبها رجل الأعمال نفيا كل ما يتردد حول نيتهما للزواج خلال موسم الصيف القادم، إلا أن  الصحف والمواقع التركية مازالت تؤكد الخبر.

  

وكانت هاندا آرتشيل قد قامت مؤخرا بحذف الكثير من صور أعمالها الفنية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور الإنستقرام واكتفت بصورها الشخصية والعائلية وصور حملاتها الإعلانية فقط وهو ما جعل الصحف التركية تردد خبر إعتزالها ونيتها للاتجاه للرسم الذي تعشقه، خاصة بعد حرصها المستمر على زيارة الكثير من المعارض الخاصة بكبار الرسامين في تركيا .

 

ولكن هاندا آرتشيل إنزعجت من هذه الشائعة وخرجت عن صمتها  مؤخرًا قائلة  "التمثيل مهنتي وشغفي ولن أتركه بالعكس، أريد القيام بأعمال أكثر وأريد المشاركة في مشروع لمنصة رقمية كبيرة ".

( نواعم)
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