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المرأة

الرقابة تفرض على صنّاع مسلسل رانيا يوسف هذا الأمر

Lebanon 24
02-02-2024 | 10:15
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أجبرت الرقابة الفنية في مصر صنّاع مسلسل "دماء العذارى" الذي تقوم ببطولته الفنانة رانيا يوسف، وتخوض به السباق الرمضاني المقبل، على تغيير اسمه، الأمر الذي دفع المؤلف محمد الغيطي لوضع اسم جديد للعمل، منعاً لإثارة الجدل حول الاسم والذي قد يؤدي الى تأخير عرضه عن الموعد المحدّد له في موسم رمضان المقبل.

 

وكان المؤلف محمد الغيطي قد فاجأ الجمهور بالإعلان عن تغيير اسم مسلسل رانيا يوسف في رمضان المقبل من "دماء العذارى" الى "جريمة منتصف الليل"، وهو ما أثار جدلاً حول الأسباب التي دفعته لذلك.

 

يُذكر أن مسلسل "جريمة منتصف الليل" هو بطولة الفنانة رانيا يوسف،. وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن حول جريمة جنائية تُرتكب في وقت متأخر من الليل، حيث تُقتل طالبتان جامعيتان في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشُبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما، وتتعقّد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة للضحيتين، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

( لها)
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