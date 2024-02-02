بالتفاصيل.. هذه خطورة ممارسة الرياضة بعد حقن البوتوكس

لا ينصح المتخصصون بممارسة التمارين الرياضية القوية بعد حقن البوتوكس. على اعتبار أن تلك الحقن تستغرق وقتاً كي تستقرّ، لذا فإن أيّ ضغط على المنطقة المعالجة أو تأثير بفعل الحركات السريعة، قد يتسبب في انتشال البوتوكس. لذلك ينصح بالامتناع عن الأنشطة التي تنطوي على القفز، والجري، ورفع معدّل ضربات القلب، والتعرّق واستخدام المعدات التي تضغط على الوجه.

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وعليه، ينصح تجنب ممارسة تمارين القلب بعد 24 ساعة من إجراء البوتوكس. في بعض الحالات ينصح الأطباء بعدم ممارسة الرياضة لمدة تصل إلى أسبوع. في المقابل، يُسمح بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بعد أربع ساعات من العلاج من دون الإستلقاء على الرأس.

ممارسة الرياضة بعد البوتوكس قد تقلل من فعالية العلاج، ويجب تجنبها للأسباب التالية:



لمس الوجه



قد يؤدي اللمس اللاإرادي لوجهكِ، ومسح العرق، والضغط على المنطقة المعالجة أثناء ممارسة التمارين الرياضية إلى انتشار البوتوكس من موقع الحقن إلى مواقع أخرى. هذا الأمر يؤدي إلى شل العضلات غير المقصودة، وقد يسبب تدلي الجفون.



الكدمات



إن ممارسة الرياضة قبل وبعد البوتوكس تزيد من تدفق الدم ومعدّل ضربات القلب. الأمر الذي يؤدي إلى ظهور كدمات ما بعد البوتوكس.

من هنا، يمكن استبدال نظام اللياقة البدنية المعتاد الخاص بنزهة ممتعة يوم إجراء البوتوكس، من دون تحريك الوجه، أو لمسه. كما يجب أن يتم التأكد من عدم التعرّض لأشعة الشمس المباشرة، لأن الحرارة توسّع الأوعية الدموية وقد تتسبب في انتشار البوتوكس إلى مناطق أخرى.



كما يمكن ممارسة التمارين الخفيفة مثل اليوغا والبيلاتس والتمدّد شرط عدم ثني الرأس.(فوشيا)